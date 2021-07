(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Luiss e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno firmano un Protocollo d’Intesa

E’ stato siglato oggi tra la Luiss e il Ministero dell’Interno un accordo per realizzare l’attività di alta formazione e ricerca e per attivare tirocini curriculari all’interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Protocollo è stato firmato dalla Vice Presidente della Luiss, Paola Severino, dal Direttore Generale Giovanni Lo Storto e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,Lamberto Giannini.

All’evento era presente anche il Vicecapo della Polizia Maria Teresa Sempreviva.

L’obiettivo dell’intesa, in linea con il nuovo modello educativo dell’Università, è quello di creare occasioni concrete in cui gli studenti possano confrontarsi, attraverso esperienze reali, con le istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica.

“Grazie alla collaborazione tra Luiss e il Ministero dell’Interno, gli studenti avranno l’opportunità di rafforzare il proprio senso dello Stato e l’amore per il nostro Paese. Inoltre, questa intesa è una grande tappa nell’interazione tra settore pubblico e privato”, ha affermato la Vice Presidente Luiss Paola Severino.

“Siamo entusiasti dell’idea che, anche grazie all’attivazione di questi tirocini, i giovani possano avere una visione piena del mondo della Pubblica Amministrazione. Un’esperienza che permetterà agli studenti di sviluppare un forte senso di sinergia lavorando con persone provenienti da ambiti e background diversi”, ha affermato il Capo della Polizia Lamberto Giannini.

