(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Lugo, 22 luglio 2021

LUGO: ULTIMO APPUNTAMENTO A VOLTANA

DI “LA BIBLIOTECA IN GIOCO”

Sabato 24 luglio bambini e ragazzi avranno la possibilità di divertirsi con tanti giochi da tavolo

Il giardino della biblioteca “G. Baioni” di Voltana ospita, sabato 24 luglio alle 10, l’ultimo

appuntamento de “La biblioteca in gioco”, rassegna di appuntamenti in presenza in cui bambini

e ragazzi da 9 a 13 anni avranno l’occasione di giocare a tanti giochi da tavolo che la biblioteca

ha recentemente acquisito nel suo patrimonio.

L’incontro sarà guidato da Teodorica Angelozzi, bibliotecaria della Trisi, e Cecilia Passanti,

bibliotecaria di Voltana.

La rassegna si svolge nel pieno rispetto della normativa anticovid e prevede la prenotazione

obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca “G. Baioni” al numero 0545

