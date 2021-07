(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Lugo, 26 luglio 2021

LUGO: ULTIME PROIEZIONI DI LUGLIO ALL’ARENA DEL CARMINE

Ad agosto torneranno nuove proiezioni al chiostro del Carmine

Ultimi film di luglio per l’Arena del Carmine di Lugo, nel chiostro del Carmine (piazza Trisi 4). La

ricca programmazione del mese termina nei prossimi giorni con “Nomadland”, “Tenet” e “I

predatori” ma la rassegna di cinema all’aperto tornerà anche ad agosto con nuove proiezioni.

Martedì 27 luglio torna in programmazione “Nomadland” di Chloé Zhao, vincitore di tre premi

Oscar, due Golden Globe e il Leone d’Oro a Venezia. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e

suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti

letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di

Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna

ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico.

Giovedì 29 luglio c’è “Tenet” di Christopher Nolan. Un operativo americano senza nome, che

lavora con la Cia, partecipa a un’azione in Ucraina, durante un attentato terroristico in un teatro

dell’opera. Scoprirà che questa operazione era anche un test per mettere alla prova non solo la

sua fedeltà all’Agenzia, ma pure la sua propensione a rischiare la vita per salvare persone

innocenti. Viene così introdotto in un programma misterioso e compartimentalizzato, dove i

partecipanti sanno solo quello che devono sapere.

Ultimo film del mese, venerdì 30 luglio, sarà “I predatori” di Pietro Castellitto. Pierpaolo è un

medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il loro figlio Federico è un laureando in filosofia

tiranneggiato da un barone universitario che gli preferisce qualunque altro studente. Le loro

vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario amico di Pierpaolo, e di sua moglie Gaia,

nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli che gestiscono un’armeria e fanno parte di un

gruppo neofascista.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web,

under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito

www.cinemaincentro.com. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo

con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio

Ascom Lugo.

🔊 Listen to this