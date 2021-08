(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Lugo, 17 agosto 2021

LUGO: ULTIMA SERATA DEL “COMICS LUG SHOW”

CON CRISTIANO MILITELLO

Il comico e conduttore sarà in scena il 19 agosto al Pavaglione

Il “Comics Lug Show” attende Cristiano Militello per chiudere in bellezza la sua prima edizione

all’insegna del cabaret, comicità e intrattenimento. Lo spettacolo inizierà alle 21.45 nel

Pavaglione di Lugo.

Giovedì 19 agosto il protagonista è Cristiano Militello. Entra nel gruppo di comici toscani

della trasmissione “Vernice Fresca” (poi “Aria Fresca”), capeggiato da Carlo Conti. Dopo la

gavetta nelle tv private, passa alla Rai (“Su le mani”, “La banda dello Zecchino”, “Domenica in”,

“I Raccomandati”) e poi a Canale 5, dove recita nella popolare serie “Carabinieri”. Da anni

conduce “Striscia lo Striscione”, rubrica che assembla e commenta le immagini degli striscioni

più curiosi e originali delle curve, intervallate da surreali interviste ai tifosi prima delle partite. È

anche conduttore radiofonico: su R101 ogni mattina dalle 7 alle 9 conduce “La Banda di 101”

insieme a Paolo Dini e Lester.

È possibile seguire l’evento cenando al tavolo della Birreria del Pavaglione. Per ulteriori

L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con la collaborazione di Lug la Birreria del

Pavaglione e il patrocinio del Comune di Lugo.

