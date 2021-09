(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Lugo, 16 settembre 2021

LUGO: MADONNA DELLE STUOIE CELEBRA LA FESTA

PARROCCHIALE

Torna la festa parrocchiale con una serie di eventi

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre si svolgerà presso la parrocchia Ss. Simone e Giuda in

Madonna delle Stuoie di Lugo (RA) la festa Parrocchiale.

Il programma delle giornate prevede venerdì 17 settembre alle 21 lo spettacolo della

compagnia “Fatti d’Arte” di Faenza. Sabato 18 settembre alle 20.15 si svolgerà la Santa

Messa, celebrata dal Mons. Francesco Cavina ed animata dal coro di Madonna delle Stuoie,

seguita alle 21.15 dalla Processione della Madonna senza fedeli attraverso le vie Lato di

Mezzo, Madonna delle Stuoie, S.Giorgio, Massarenti, S.Francesco d’Assisi, Croce Coperta,

Rivali s. Bartolomeo, Santerno e ritorno. Domenica 19 settembre dalle 15 ci saranno giochi

per ragazzi e lo spettacolo “Musiche, canzoni e balli con Tonino e Renata”, seguito poi alle 17

dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici del Rione.

Gli eventi si svolgeranno in ottemperanza delle norme anti contagio da covid-19 in vigore.

🔊 Listen to this