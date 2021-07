(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Mercoledì 28 luglio alle ore 21 secondo appuntamento al Bar Jolly di Lugo per la rassegna ‘Musica al Jolly’ con Giorgia Faraone, in arte Femmina, insieme a Francesco Pennetta alla batteria e Andrea Rossetti alle tastiere.

La cantautrice di origine pugliese è da sempre appassionata di musica afroamericana, si diploma in canto Jazz e presso la scuola di Mogol.

Da circa un anno ha inaugurato il suo progetto inedito, presentando il suo primo singolo ‘Panico’ sul palco di Radio Deejay, a cui fanno seguito i singoli ‘Musa’, ‘Vienimi a prendere’ e l’ultimo ‘Lune Storte’. Nel live che presenta è affiancata da un duo straordinario di musicisti, gli EM (Francesco Pennetta alla batteria e Andrea Rossetti alle tastiere).

Il live è un’esperienza, un viaggio che tocca tutte le influenze dell’artista, dalla musica soul, afro, al reggae, alla musica italiana, per approdare ai brani inediti.

La serata è organizzata dal Bar Jolly, in collaborazione con Lugo Music Festival ed è ad ingresso gratuito.

