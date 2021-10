(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Lugo, 11 ottobre 2021

LUGO: LA RASSEGNA MUSICALE “COL CANTO” OSPITA LA “FESTA

BAROCCA”

L’appuntamento è fissato al 17 ottobre alle 20.45 presso la chiesa di San Gabriele a Lugo

Prosegue la rassegna musicale “Col canto” a Lugo. Domenica 17 ottobre alle 20.45 è prevista

la “Festa Barocca” con il Petit Orgue Flutensemble, il soprano Rui Hoschina e il clavicembalista

Alessandro Vigilante presso la chiesa di San Gabriele a Lugo

L’Ensemble di flauti Le Petit Orgue è formato da esecutori di area lughese, accomunati dalla

curiosità per la reinvenzione timbrica di repertori classici. L’Ensemble si è già esibito in concerto

presso teatri e chiese del territorio.

Rui Hoshina è nata a Tokyo e si è diplomata presso la “Tokyo National University of the Arts”.

Ha frequentato il corso di Alta formazione “Opera Academy of Suntory-Hall” presso la Suntory-

Hall a Tokyo.

Insieme al clavicembalista Alessandro Vigilante si suoneranno musiche di Bach e Vivaldi.

L’ingresso è gratuito. Non occorre prenotazione. La rassegna è organizzata da Amici della

scuola e della Musica di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo e il sostegno della Banca di

Credito Cooperativo forlivese ed imolese. La direzione artistica è a cura di Domenico Banzola.

L’evento si terrà nel rigoroso rispetto delle regole specifiche previste dalle normative anti Covid.

