(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Lugo, 23 luglio 2021

Giovedì 22 luglio la Giunta Comunale di Lugo ha incontrato in Rocca Diletta Marcucci, giovane studentessa lughese che ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale nel settore delle Scienze Sociali con un forte impegno nella ricerca di temi attuali come quello dell’immigrazione. L’incontro è stato l’occasione per fare a Diletta le congratulazioni da parte di tutta la comunità per i recenti risultati ottenuti nello studio.

In allegato il comunicato stampa e una foto

🔊 Listen to this