(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Lugo, 21 ottobre 2021

LUGO: LA CITTÀ RICORDA I MARTIRI DEL SENIO NEL 77°

ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO NAZIFASCISTA

Sarà deposta una corona di alloro martedì 26 ottobre alle 10.30 al cippo sul Ponte del fiume

Senio

Martedì 26 ottobre la città di Lugo ricorderà i Martiri del Senio nel 77° anniversario dell’eccidio

nazifascista. Alle 10.30 ci si ritroverà al cippo situato presso il ponte sul fiume Senio (via

Chiusa/SP San Vitale), dove ci sarà l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro.

Il cippo ricorda sette ragazzi di Lugo e dintorni trucidati dai nazifascisti: Giorgio, Renzo,

Giovanni, Domenico, Luigi, Gianni e Floriano. Il 20 ottobre 1944, nella zona tra Lugo e

Cotignola, truppe nazifasciste organizzarono un rastrellamento per colpire un gruppo di giovani

partigiani delle frazioni di Barbiano, Zagonara e del sud del Lughese. Nel corso dell’operazione

vengono catturati Luigi Ballardini (18 anni, di Barbiano), Renzo Berdondini (17 anni), Giovanni

Dalmonte (18 anni), Domenico Facciani (20 anni), Giorgio Folicaldi (15 anni) Floriano Montanari

(23 anni) e Gianni Montanari (17 anni, fratello di Floriano). Trascinati al Comando della Brigata

Nera nella Rocca di Lugo, i sette giovani più il ventenne Carlo Landi furono interrogati e torturati

selvaggiamente. Landi fu ucciso il 25 ottobre e lasciato esposto come ammonimento ai piedi

della Rocca, e dove oggi è posta una lapide in sua memoria. I sette superstiti, in condizioni

pietose, furono consegnati ai nazisti che, in una mattinata plumbea, li trascinano nella golena

del Senio in piena. Lì, fatti scendere verso la fiumana, vengono fucilati uno alla volta e i loro

corpi fatti rotolare in acqua. Il cadavere martoriato di Giorgio Folicaldi riaffiorò dalla melma il 2

dicembre 1944, quelli di Renzo Berdondini, Giovanni Dalmonte e Gianni Montanari vennero

ritrovati il 30 maggio 1945 da parenti e amici volontari, che scandagliarono l’alveo del Senio fino

ad Alfonsine, rischiando di incappare nelle mine lasciate dal fronte. Di Domenico Facciani, Luigi

Ballardini e Floriano Montanari non si è trovata più traccia.

(cenni storici a cura di Gian Luigi Melandri, dell’Istituto storico della Resistenza di Alfonsine)

La cerimonia commemorativa è organizzata dall’Anpi – sezione “Martiri del Senio” di Lugo e dal

Comune di Lugo, e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid 19.

