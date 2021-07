(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Lugo, 20 luglio 2021

LUGO: GLI ASSESSORI TAROZZI E PEZZI INCONTRANO

I DIRIGENTI SCOLASTICI DI LICEO E POLO TECNICO PROFESSIONALE

IN VISTA DELL’APERTURA DEL CORSO DI LAUREA IN MECCATRONICA

L’incontro è stata l’occasione per confrontarsi sulle opportunità

del prossimo avvio in città dell’università

Proseguono, anche nei mesi di chiusura delle scuole, i confronti tra Amministrazione comunale

di Lugo e istituti scolastici per valutare e avviare nuovi percorsi. Martedì 20 luglio l’assessore

alla Scuola Luigi Pezzi e l’assessore alle Attività produttive Luciano Tarozzi hanno incontrato in

Rocca i dirigenti scolastici del Liceo e del Polo Tecnico Professionale, rispettivamente Giancarlo

Frassineti e Stefania Galeotti. L’incontro, a cui era presente anche il professore del Liceo Peter

Helgesson, è stata l’occasione per confrontarsi con i dirigenti scolastici degli istituti superiori di

Lugo sulla prossima apertura in città, dal 2022, del nuovo corso di laurea in Meccatronica,

nell’area ex Iter.

“Scuola e tessuto imprenditoriale sono realtà profondamente legate per garantire ai giovani

maggiori opportunità di formazione e lavoro – spiegano gli assessori Pezzi e Tarozzi -. Pe

questo motivo siamo in costante confronto con le realtà scolastiche per aumentare nei ragazzi

la cultura di impresa e avviare un percorso di conoscenza del tessuto imprenditoriale lughese.

Riteniamo che l’arrivo a Lugo di un nuovo corso di laurea su una materia così innovativa come

la Meccatronica possa dare agli studenti una ulteriore occasione di formazione che può essere

sfruttata fin dalle scuole superiori”.

🔊 Listen to this