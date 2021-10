(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 Lugo, 16 ottobre 2021

LUGO: AL VIA I WEEKEND ALL’INSEGNA

DELLA SCUDERIA DIEMME

Inaugurata la mostra “Rewind 1973-1981”

Oggi, sabato 16 ottobre, presso i locali della Rocca Estense di Lugo, ha avuto luogo l’inaugurazione della

mostra dedicata alla Scuderia Diemme “Rewind 1973-1981”, in occasione della rassegna motoristica

“Mutòr History of Engines”.

Il percorso espositivo coinvolge varie parti della Rocca, dalle Pescherie alla Torre del Soccorso, il cortile

e la Sala Baracca, dove si alternano moto, pannelli esplicativi, cimeli, tute e caschi, video e fotografie. In

particolare, la Sala Baracca, allestita negli anni ‘20 per ospitare l’aereo di Francesco Baracca, è divenuta

una sala multimediale dove alla fine del percorso, saranno ospitati anche i ragazzi delle scuole di Lugo

per incontri, brevi lezioni e visualizzazione di video.

A seguire il Salone Estense ha ospitato i protagonisti di quella memorabile stagione di corse, il patron

della scuderia Rino Melandri, i suoi uomini del box e ovviamente alcuni dei piloti della Scuderia. Presenti

i giornalisti Enrico Borghi e Luigi Rivola, oltre al curatore del Museo Ducati Livio Lodi.

La mostra si inserisce in una serie di eventi organizzati nei prossimi due weekend (da sabato 16 a

domenica 24 ottobre) nelle piazze centrali di Lugo nel contesto de “Lugo Vintage festival”: rassegna

dedicata all’abbigliamento, arredamento e oggettistica del periodo ‘60-’90. È intenzione

dell’Amministrazione Comunale rendere il binomio Vintage Festival & Motori un evento unitario, infatti

appare molto importante legare una componente “costume” alla partecipazione agli eventi, una coerenza

stilistica che partendo dai loghi, passando per gli allestimenti, arrivi fino all’abbigliamento dei visitatori

Giovedì 21 alle ore 20,15 in Sala Baracca un incontro con due scrittori di “Mutòr”, Laura D’Amico che

presenterà il suo “Pulsioni. Il fenomeno del motociclismo” e Angelo Marino, brand & communication

manager di Ducati, con il suo primo romanzo “Le chiavi di casa”. Domenica 24 alle ore 16 si proietterà in

Salone Estense il film “Voglio correre” di e con il Dottor Claudio Costa. I programmi e gli orari della

mostra e degli eventi saranno comunicati sui siti del Comune di Lugo e del Museo Baracca.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Lugo con il sostegno e il contributo del Consorzio “In

bassaromagna”, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Motor Valley, Diemme Enologia, Rombi di

Passione, Una Passione in Moto, il Museo Francesco Baracca.

