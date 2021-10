(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Lugo, 20 ottobre 2021

LUGO: AL CAFFÈ LETTERARIO I “SONETTI ROMAGNOLI” TRADOTTI

E COMMENTATI DA RENZO CREMANTE

Appuntamento il 29 ottobre alle 21 all’Hotel Ala d’Oro

Il Caffè Letterario ospita una serata dedicata alla letteratura romagnola: venerdì 29 ottobre alle

21 all’Hotel Ala d’oro di Lugo (via Matteotti 56) si parla di Olindo Guerrini e dei suoi “Sonetti

romagnoli”. Per l’occasione sarà presente Renzo Cremante, curatore della traduzione e del

commento dell’opera di Longo Editore (Ravenna, 2021).

Fino ad oggi tutti hanno letto i “Sonetti romagnoli” nell’edizione postuma, procurata nel 1920 dal

figlio di Olindo, Guido Guerrini, e a lungo ristampata. Un’edizione di grande merito, perché

faceva conoscere una produzione poetica nella massima parte inedita, ma anche priva, di là da

poche note sparse, di due indispensabili strumenti di lettura come la traduzione e il commento.

Di qui l’opportunità di una nuova edizione, alla quale ha atteso con impegno e perizia Renzo

Cremante dell’Università di Pavia, filologo e studioso da sempre attento ai casi letterari di

Romagna.

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, di conseguenza per

accedere all’incontro occorre indossare la mascherina ed essere in possesso di Green Pass

valido.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del

Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate

conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.com.

🔊 Listen to this