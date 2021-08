(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Comune di Lugo

FOTONOTIZIA

Lugo, 26 agosto 2021

LUGO: ACCESE LE LUMINARIE DI VIA MANFREDI DEDICATE A

ROSSINI

L’inaugurazione coincide con l’inizio del festival musicale “Rossini Open” che si terrà dal 26

agosto al 19 settembre

Alle 21 di mercoledi 25 agosto, in via Manfredi, sono state accese le luminarie dedicate al

compositore Gioachino Rossini che ha vissuto a Lugo dal 1802 al 1804. L’installazione

luminosa riproduce il primo rigo e mezzo delle sei Sonate a quattro, scritte da Rossini durante la

sua permanenza lughese.

L’inaugurazione coincide con l’inizio del festival musicale Rossini Open che si terrà dal 26

agosto al 19 settembre all’esterno del teatro ancora chiuso per i lavori di ristrutturazione.

“Lugo con queste luminarie assume un aspetto magico – commenta il sindaco di Lugo Davide

Ranalli – le note di Rossini sopra le nostre teste ci accompagneranno verso il Chiostro della

Collegiata dove, in questi giorni, prende il via il festival di musica Rossini Opena. In fondo a

questo percorso fatto di luci e note avremo poi modo di approcciarci alla rinnovata piazza

Savonarola simbolo del cambiamento e del rinnovamento della nostra città che vediamo

cambiare giorno dopo giorno”.

Il progetto delle luminarie è opera di Tiziano Corbelli, noto per aver realizzato installazioni

luminose dedicate a Lucio Dalla e Pino Daniele, rispettivamente a Bologna e Napoli.

🔊 Listen to this