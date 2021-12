(AGENPARL) – Roma, 13 dicembre 2021 – Le restrizioni sono state approvate senza discussione su quattro persone giuridiche e otto persone, ha affermato una fonte diplomatica a Bruxelles.

In una riunione a Bruxelles, i ministri degli esteri dell’UE hanno deciso senza discussione di imporre sanzioni contro la compagnia militare privata Wagner per le sue azioni, nonché contro il Mali per aver minato il trasferimento democratico del potere in quel paese. Lo riferisce alla TASS una fonte diplomatica a Bruxelles.

“Le sanzioni contro il gruppo Wagner sono state approvate senza discussione contro quattro persone giuridiche e otto persone fisiche. C’è anche una decisione sulle sanzioni per impedire la transizione democratica in Mali. Entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE più avanti nel il giorno”, ha detto il diplomatico.

A tutte le persone coinvolte nella lista nera sarà vietato l’ingresso nell’UE e l’accesso al sistema bancario dell’Unione europea, alle persone giuridiche – la possibilità di prestito nei paesi dell’UE sarà bloccata.

Il Consiglio Ue ha ufficialmente confermato l’istituzione di un meccanismo di sanzioni contro il Mali. “Il Consiglio ha oggi ampliato il proprio regime di sanzioni in risposta alla situazione in Mali, approvando nuovi criteri che consentiranno all’UE di imporre unilateralmente misure restrittive a individui e organizzazioni responsabili di minare la pace, la sicurezza e la stabilità in Mali, o di ostacolare il trasferimento di potere. “, – ha affermato nella dichiarazione del Consiglio Ue diffusa a Bruxelles. Questi pacchetti di sanzioni dell’8 dicembre sono già stati concordati in via preliminare dai rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’UE.

La Francia è stata la principale promotrice delle sanzioni contro il Mali e la Wagner PMC. Dall’inizio dell’autunno, Parigi ha espresso profonda preoccupazione per la perdita delle sue posizioni in Mali, causata principalmente dalla riduzione dell’operazione militare antiterrorismo francese in quel paese. Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri francese e il ministro della Difesa hanno più volte criticato il possibile dispiegamento di dipendenti della Wagner PMC in Mali, definendo le sue attività incompatibili con il proseguimento della presenza militare francese.

Il capo del governo ad interim del Mali, Chogel Kokalla Maiga, nel suo discorso alla 76a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre, ha affermato che la nuova situazione derivante dalla fine dell’operazione francese Barkhan “presenta il Mali con un fatto compiuto .” Al riguardo, le autorità del Paese intendono “cercare modi e mezzi per garantire più efficacemente la sicurezza in modalità autonoma con altri partner”, ha aggiunto il premier.

In una conferenza stampa a seguito di un viaggio a New York per la 76a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che le autorità del Mali si erano rivolte a una compagnia militare privata russa con una richiesta di aiuto nella lotta al terrorismo. Allo stesso tempo, ha sottolineato che Mosca non ha nulla a che fare con questo accordo.