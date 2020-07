LUCHTMOBIELE GENISTEN ONDERZOEKEN NOODREPARATIES VLIEGVELD

(AGENPARL) – NEDERLAND, lun 06 luglio 2020

Als de start- en landingsbaan van een vliegveld is beschadigd na een bombardement of natuurgeweld, is snel herstel van levensbelang. ‘Rapid runway reapair’ is precies wat het Obstacle & Mine-peloton van 11 Luchtmobiele Brigade afgelopen week onderzocht op zandverstuiving Beekhuizerzand.

Het leverde een bijzonder schouwspel op. Genisten groeven grote gaten in het zand, om ze vervolgens met kleine bouwmachines weer dicht te maken. Klinkt misschien als tijdverspilling, maar ze onderzochten met welk materieel je zo snel mogelijk een beschadigde vliegstrip repareert.

Per parachute

Eerste Luitenant Stan Gielen is commandant van de eenheid: “Bij rapid runway repair worden genisten ingezet middels een airdrop, een dropping per parachute vanuit een vliegtuig. De geteste bouwmachines moeten dus ook air dropable zijn. Dat het ‘rapid’ moet, is logisch. Kort na ons volgt de hoofdmacht of bevoorrading met belangrijke levensmiddelen. Daarom houden we ook de tijd bij. Over het dichtmaken van deze krater deden we bijvoorbeeld iets meer dan 2 uur. We testen ook met verschillende ondergronden.”

Uiteindelijk moeten er zware transportvliegtuigen zoals een C-130 kunnen landen, met mensen en materieel. Gielen: “We houden dus ook de hardheid bij, die moet aan bepaalde waarden voldoen.” Het gaat overigens om tijdelijke reparaties. Als de grootste druk van de ketel is, wordt een vliegveld ‘echt’ gerepareerd.

Machines testen

Het testen van machines is een stap in de jarenlange ontwikkeling van rapid runway repair. Dit project is eigenlijk net gestart en kan nog wel een jaar duren. Gielen: “De apparaten mogen niet meer dan 1.000 kilo wegen en zijn modulair. Ze kunnen dus naast een graafbaak, ook met een betonbreekhamer of grondboor worden uitgerust. We onderzoeken nu welk apparaat het meest geschikt is.”

De volgende stap is het ‘air dropable’ maken van de lading. Gielen: “Daarvoor gaan we met 336 Squadron van luchtmacht kijken hoe we de machines het beste per parachute uit een Hercules zijn te droppen.” En dan volgt er nog een fase: samen met het Defensie Helikopter Commando kijken hoe de apparaten het beste onder hun helikopters zijn te hangen.

Fonte/Source: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/07/06/luchtmobiele-genisten-onderzoeken-noodreparaties-vliegveld