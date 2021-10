(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 LUCCA COMICS & GAMES: VARIAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Lucca, 28 ottobre 2021 – Sistema Ambiente comunica che, durante la manifestazione Lucca Comics & Games 2021, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre, la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche del centro storico subirà alcune variazioni.

Il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato, la carta e il multimateriale devono essere esposti entro le 22 del giorno di raccolta. Il ritiro verrà effettuato dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Durante tutti i giorni della manifestazione, il contenitore del vetro deve essere esposto tra le 17.30 e le 18. Il ritiro sarà eseguito dopo le 18.

