(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Lucano: Pollastrini (Pd), non capisco e non mi adeguo, mia firma per appello

“Non capisco e non mi adeguo! Rispetto l’autonomia della magistratura ma la cosa mi sembra così ingiusta nei confronti di Mimmo Lucano. Ci sono futuri gradi di giudizio e in tanti vogliamo continuare a sperare, e aggiungo la mia firma all’appello di colleghi parlamentari”.

Lo dichiara Barbara Pollastrini, deputata del Partito democratico.

Roma, 30 settembre 2021

🔊 Listen to this