“L’abbiamo detto fin dal principio: l’ambito N129, situato accanto al centro sportivo Calipari in Pedagna, è la rappresentazione degli errori commessi nel corso degli anni dal centrosinistra sul piano urbanistico. Già ad aprile infatti, quando il Consiglio Comunale approvò l’adozione dell’ormai famigerata variante 5 al Regolamento Urbanistico Edilizio, come Lega parlammo di pasticcio, e anziché proporre soluzioni tampone, avanzammo l’opzione di guardare verso sud, dove sono già previste altre lottizzazioni”.

A ripercorrere ciò che è accaduto in questi ultimi mesi sul piano urbanistico a livello imolese è Daniele Marchetti, capogruppo leghista in Consiglio Comunale, che questa mattina ha partecipato, assieme ad altri colleghi dell’opposizione, ad un incontro organizzato dal comitato di via Punta chiusa.

“Le scelte scellerate dalle precedenti amministrazioni, avallate dall’attuale Giunta Panieri, come era prevedibile hanno destato le preoccupazioni di numerosi cittadini, fermento che ha portato alla nascita di ben due comitati nel raggio di poche centinaia di metri. Purtroppo ciò è accaduto perché, le opzioni ipotizzate dal Comune, non facevano altro che aggravare i problemi causati dagli errori di pianificazione commessi in passato. Ora, considerato che, come ricordato fin dal principio dalla Lega, non esistono soltanto le opzioni di via Punta chiusa e via Lennon, chiediamo all’Amministrazione Comunale di accorpare lo stesso volume edificabile alla lottizzazione già prevista più a sud. Sarebbe la soluzione ideale per tutti, ma sopratutto l’occasione per porre fine ad anni e anni di errori urbanistici”- conclude Marchetti.

