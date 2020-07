LOTTANDO DA STUDENTE GIOVANILE

(AGENPARL) – Roma, 22 luglio 2020 -Lottando di studente giovanile. Uno studente Callow, ha gravi ostacoli alla conoscenza, non solo stupidi e ignoranti. Ha i sogni più selvaggi del mondo, ma spesso isolato dal mondo e abbandonato, con il passare del tempo, il suo cuore è solitario e doloroso, Egli è diverso dagli altri giovani, che allo stesso tempo sono impegnati in tale tour mondiale. Perché porta l’ideale folle e sogno, Così pazzo che anche le persone intorno a lui si sentono egli è un “pazzo” ed eterogeneo. Non può immaginare come è lui la fortuna di essere scelto dal creatore dell’Universo! Egli ha spesso un grande sogno e ambizione, ma con le lacrime grondanti nel cuore! In un primo momento non ha visto ciò che la natura del mondo è, tiene un rancore nel suo cuore, o anche caduto in una situazione di auto-distruzione, l’originale, l’essenza del mondo, è qualcosa come la comparsa del desiderio umano ! L’essere umano viene in questa epoca, Crazy di perseguire qualcosa tempi diversi al di là di limiti individuali desiderio, allora che cosa è alla fine? Quindi questo è un tipo di cose folli e come la rappresentazione da un desiderio folle. Si tratta di un genere di cosa che è indicibile per la letteratura razionale. In altre parole, è una variante di composto psicochirurgia pazza. Il culto della natura, l’ammirazione agli dei di e di auto-trattenuto, che umano dall’antico società, medievale accuratamente salvato, in questo periodo, è scomparso senza lasciare traccia. Teenage studente non riesce a trovare una leva sostanza per realizzare il sogno, Questa leva dalla sua nascita, non è mai stato dato a lui. Non gli piacevano gli altri che state date le favorevoli condizioni di vita dopo la nascita, né prominenti status sociale famiglia, anche le sue risorse disponibili lotta, le condizioni, il punto di partenza, è di gran lunga inferiore a quella famiglia normale può dare. A partire dal momento in cui è nato, deve essere faccia con la povertà, la miseria, la sofferenza situazioni dolorose! Il Creatore gli ha dato un ottimo punto di partenza angoscia. Agli occhi della gente comune, è una grande sventura, nulla! Così, l’ambiente buio estremo, è una molla non ri-compressi, la forza si accumulano che egli possa ottenere è impensabile! Per creatore conferirà grande missione a tale persona! Così egli deve trovare la leva di spirito per realizzare i suoi sogni, allora questo sarà il cambiamento alle cose di sostanza! Deve sorprendentemente esplorare la grande traiettoria di sviluppo del mondo! Deve avere uno spirito intrepido e straordinaria creatività e forza di persuasione! e per ottenere l’opportunità Nel vicolo cieco! Egli deve scoprire l’origine e lo sviluppo natura di questo mondo! Anche i motivi che il mondo presenta il fenomeno ripetuto.

Lo rende noto Mario Ge