(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Lotta alla coltivazione della cannabis in Albania

Si è svolta oggi presso il Palazzo dei Congressi di Tirana la conferenza congiunta sui risultati conseguiti nella lotta alla coltivazione della cannabis in Albania.

Organizzata dalla Polizia di Stato albanese, la conferenza ha consentito alle Autorità italiane di illustrare i risultati relativi alla Campagna Sorvoli 2021 condotta dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Dopo l’intervento del Direttore Generale della Polizia di Stato albanese, Gledis Nano, è intervenuto il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, Fabio Cairo, il quale ha evidenziato che i risultati conseguiti sono il frutto di una strategia sinergica e dell’impegno profuso dall’Italia e dall’Albania sulla base del protocollo operativo siglato nel 2012 ed aggiornato nel febbraio 2021. Inoltre il Genarle Cairo ha sottolineato che la storia della collaborazione italo albanese nel settore della sicurezza ha origini lontane ed è oramai consolidata l’eccellente cooperazione anche grazie alla presenza dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza, precedentemente denominato Ufficio di collegamento Interforze.

A seguire, ha preso la parola il Capo del III Reparto del Comando Genarle della Guardia il Finanza, Generale di Brigata Giuseppe Arbore il quale ha illustrato gli aspetti tecnici e le migliorie apportate all’attività di sorvolo in questa ultima edizione che ha visto l’impiego anche di elicotteri consentendo l’individuazione e l’eradicazione di oltre 92.000 piante di cannabis

