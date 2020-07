(AGENPARL) – dom 12 luglio 2020 *Lotta al coronavirus, encomio solenne dell’ONB ai Biologi dell’Azienda dei

Colli di Napoli. D’Anna: “Sono eroi sconosciuti che fanno onore

all’umanità”*

NAPOLI. Encomio solenne per i Biologi che lavorano nei laboratori degli

ospedali dell’Azienda dei Colli – Monaldi – Cotugno – C.T.O. di Napoli,

impegnati, in prima linea, nella gestione della pandemia da Covid-19. A

conferirlo, nel corso di una cerimonia svoltasi nell’aula “Ferruccio De

Lorenzo” dell’ospedale Cotugno, la delegazione dell’Ordine dei Biologi

della Campania e del Molise. La consegna del prestigioso riconoscimento è

avvenuta anche per ringraziare i direttori dei Laboratori dell’Azienda dei

Colli per l’impegno profuso nella lotta contro il nuovo coronavirus, che ha

fatto del capoluogo campano una delle eccellenze, a livello mondiale, nel

campo della ricerca scientifica (e non solo) sul virus della SARS Cov2.

Per l’Ordine dei Biologi sono intervenuti *Vincenzo D’Anna *e *Vincenzo

Piscopo*, rispettivamente presidente nazionale dell’ONB e commissario

straordinario della delegazione campano-molisana dello stesso Ordine; per

l’AORN dei Colli erano presenti il direttore generale *Maurizio Di Mauro*,

il direttore dei laboratori Monaldi e Cotugno, *Luigi Atripaldi *e del

Cto, *Ciro

Esposito*. In rappresentanza del SUMAI (il Sindacato unico di medicina

Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) c’era *Paolo

Bassano *a rimarcare l’importanza del ruolo svolto da tutti i

professionisti ambulatoriali nella lotta alla pandemia.

Il dott. Di Mauro, nel suo intervento, si è complimentato per il “lavoro

svolto dai Biologi dell’Azienda dei Colli” ed ha manifestato la propria

“soddisfazione per l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Biologi”. Dal

canto suo, Luigi Atripaldi ha messo in evidenza il lavoro svolto dai

Biologi nei Laboratori nei momenti terribili della fase pandemica”. Ciro

Esposito, direttore del laboratorio del CTO, ha ricordato le “concitate

fasi iniziali per la gestione della pandemia” e “il ruolo strategico svolto

da un laboratorio, come “quello del CTO di Napoli, dotato dell’unico pronto

soccorso aziendale”. “Il laboratorio del CTO – ha spiegato Esposito – è

impegnato ad effettuare tamponi rapidi per la Sars CoV2 su pazienti che si

recano al pronto soccorso e che necessitano di ricovero. Il tutto al fine

di scongiurare la trasmissione ospedaliera”. Inoltre, ha concluso Esposito

“il laboratorio di Patologia Clinica del CTO è l’unico laboratorio

aziendale di Napoli e provincia ad eseguire lo studio di siero-prevalenza

anti-SARS CoV2 decretato dal Ministero della Salute a livello nazionale”.

Il presidente dell’ONB Vincenzo D’Anna, nel ringraziare i Biologi “eroi

sconosciuti che fanno onore all’umanità” per “aver assicurato, durante

tutta la fase pandemica, “il proprio insostituibile lavoro”, ha auspicato

la “migliore risoluzione per il superamento del precariato”. Il commissario

Piscopo, infine, “oltre ai Biologi”, ci ha tenuto a “ringraziare anche

tutti quanti gli altri operatori sanitari ed i clinici dell’Azienda dei

Colli con i quali i Biologi hanno lavorato a stretto contatto per arginare

la malattia”.

