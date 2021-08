(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 If you lose your vaccine card, contact your vaccination provider or state health department for more information.

What To Do if Your Vaccine Card Is Missing

As you begin to travel, return to work or school, and go out into your community, it is good to have your COVID-19 vaccine card as proof of vaccination. If you lose your vaccine card, there are steps you can take to get documentation proving your vaccination record.

Contact your vaccination provider directly to access your vaccination record.

If you cannot contact your vaccination provider, [contact your state health department’s immunization information system (IIS)](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVKfKR83V4QfW9jcjsd72WjRGW5q0Twr4wqZQ-N4Rsygp3q0BhV1-WJV7CgPXlVSWNnw7bq7RNW4CyVV93MkKV8W73vGz31LjL0xW16lKtL4CHbVwW8QqGK08jS55bW3Vc2JD3CffpMN7pv9_M35cTdW5Y5RM17ZwYg6Vf-Dp28vt19dW3pmFRl31KMZ1W4Q8F151WxD5jW3c8y4g4msD8NW2Jy4sy3QBjzCW8c7zTK16dWl-W2m2jl57vtp_CW7xZHnr2X0RV7W7DR6wV5JfjNjN2SN29t76MJTW83swXL1B0-5cV2Tx-m8FJnCRV8sQK-45t_wgW8c_tWW3KqqQnW4Q8yvb9jHyQ7W80YCnx7Ft3QsW6Mb5Qr4_XBWMW5s60tb7YZPqL34-Y1). Vaccination providers need to report COVID-19 vaccinations to their IIS and related systems.

Some states have vaccine portals where you can download a copy of your record. You may have to submit an online request to receive a copy of your record. If you know your card is missing, start this process sooner rather than later.

[Get Proof of Your Vaccination Record](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVKfKR83V4QfW9jcjsd72WjRGW5q0Twr4wqZQ-N4RsygJ5Vbt3V3Zsc37CgVb-W1k24347LVlnHW5fT0QC9bgbv4W4DmXDB8H5ZpQW3BQ4d-12qZP9W5DzMCW1RkWShW83CmrT18Nrg3W30QX3d61fDC8N6Hk0MdLvdC-W4x59xc1H16VtW5YlFF_7jSgLKW3SrKsP3KdJ-nN1QzRgyntGkqW3nxqsm5-KygnW1N2T8W3TzktFW2M6F-p11YVtgW44CkT94gMhFkW6C6jTH9k0dL0W4XLYkT3d9BBvW1CB74X6tMwkrN7HKyMWK9ZjnW8NW_336rBlDqVHsBP04vvMDWW4XnVfx1_J5mWVDmqSj2-X3HKW32gJjc2kglnSW8XFKFK2NN8dFW7TZ1272lXt9WW8J0p8W33xCsSN23DDXP_LZnpW4-08L886Lc3rN5T3ZWMmD32tW4V1L552X29LSW5r06tl4lQNs1W783Rrr3dzd4NW6Fjjp-5Hktx5W7Zcw1k4DtpX6W97zBJf4G_8_tW1lr2qb1bdlWlW2pKKfR81r405W7B9kht1tJFcjW4xGJxJ2H7Vb7W6k4b277BmP7KW1j_xJ668nlB4W7nh84x7Cx4xq35nb1)

