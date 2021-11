(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=06cf5c8d57&e=f3004cd878)

DA OGGI DISPONIBILE IN STREAMING E NEI DIGITAL STORES

“CON UN DECA”

LA REINTERPRETAZIONE DELLA HIT CHE HA SEGNATO UN’INTERA GENERAZIONE.

Dopo il successo estivo di “Sole Tropicale” con Giorgieness, i Lost tornano con la loro originale reinterpretazione di “Con un deca”, celebre brano degli 883, da oggi disponibile in streaming e nei digital stores.

Un nuovo tassello nel percorso dei Lost che dal 2003 calcano la scena musicale italiana collezionando importanti premi e il consenso di pubblico e critica.

I Lost firmano giovanissimi il loro primo contratto discografico nel 2007 con Carosello Records, da qui il riconoscimento di due dischi d’oro e un dvd di platino, un Best Italian Act agli MTV European Music Awards e l’importante collaborazione con Joel Madden dei Good Charlotte.

Considerati una tra le band di riferimento di MTV e degli anni Duemila, nel 2019 la band torna ufficialmente nel panorama musicale con un nuovo sound che intreccia passato e futuro.

Del 2021 i singoli “Banksy”, “Come Ci Siamo Arrivati” e “Sole Tropicale” ft. Giorginess. Con il video ufficiale di “Banksy”, pubblicato lo scorso Gennaio, i Lost sono diventati la prima band italiana scelta da Reface, l’app che ha spopolato in tutto il mondo.

Naturale per la band la scelta di mettersi in gioco con uno dei brani simbolo di una generazione:

““Con un deca” ci ha fatto sentire affini al sound e al testo. Non siamo mai stati tipi da “cover”, ma, trovati in sala prove, l’abbiamo suonata come se fosse una nostra canzone e ci siamo accorti che era nato qualcosa di davvero forte.”

Il risultato è un brano dal sound fortemente personale che non intacca l’intento e l’anima dell’originale.

“E’ incredibile come tutti i pezzi degli 883, in particolare questo, riescano a fotografe esattamente un frammento di vita e a trasportarti lì a viverlo anche a distanza di anni.”

Anche questo singolo vede la collaborazione della band con Sorry Mom! / Be NEXT Music / Sony Music Italy,rinnovando il sodalizio artistico che ha dato vita a questo nuovo capitolo dei Lost.

🔊 Listen to this