(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

LORENZIN MISIANI: APPROVATO FONDO UNICO DA 1 MLD PER CURE INNOVATIVE.

Con l’approvazione del nostro emendamento votato ieri in Commissione Bilancio alla Camera il nostro Paese si conferma tra i più virtuosi in Europa in materia di accesso ai farmaci innovativi.

Infatti, attraverso l’unificazione dei due fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi oncologici e non, il sistema sanitario riorganizza e ottimizza l’accesso all’innovazione.

La ricerca ci ha dato negli ultimi anni nuove e straordinarie opportunità terapeutiche che rischiano di non essere realmente accessibili per i nostri pazienti su tutto il territorio .

Questa misura andava presa da tempo perché il bisogno terapeutico, soprattutto in ambito oncologico, è cresciuto notevolmente in questi anni. Grazie a questa modifica finalmente tutte le risorse stanziate assicureranno ai pazienti il pieno accesso alle terapie innovative. Una boccata d’ossigeno che ci aiuterà a recuperare terreno sui ritardi accumulati per via del Covid .

Questo è un primo passo verso un’attualizzazione dei meccanismi di accesso all’innovazione.

Lavoreremo ancora per aumentare nel suo complesso il fondo farmaceutico e in particolare attivare un meccanismo di adeguamento periodico rispetto ai processi autorizzatori delle molte nuove molecole altamente innovative in arrivo nei prossimi tre anni”.

Lo dichiarano l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, della presidenza del gruppo PD e il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del PD.

Roma, 9 luglio 2021

🔊 Listen to this