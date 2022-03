(AGENPARL) – Roma, 25 marzo 2022 – L’operazione militare russa in Ucraina si sta sviluppando secondo i piani e nel complesso i compiti principali della sua prima fase sono stati raggiunti. Lo ha annunciato venerdì in un briefing presso il ministero della Difesa russo.

Secondo l’agenzia, le forze armate ucraine hanno subito gravi perdite: l’aviazione e il sistema di difesa aerea sono stati quasi completamente distrutti, la marina ha cessato del tutto di esistere e non sono rimaste riserve organizzate. La maggior parte del Donbass è già stata liberata.

“In generale, i compiti principali della prima fase dell’operazione sono stati completati”, ha affermato Sergei Rudskoy, primo vice capo di stato maggiore generale. Ha spiegato che una significativa riduzione del potenziale militare ucraino consente di concentrare gli sforzi principali sull’obiettivo principale: la liberazione del Donbass, e l’operazione continuerà fino a quando “i compiti stabiliti dal comandante supremo non saranno completamente completati”.

L’esercito russo ha bloccato alcune delle più grandi città dell’Ucraina: Kiev, Kharkov, Chernihiv, Sumy e Nikolaev. Sotto il loro completo controllo ci sono Kherson e la maggior parte della regione di Zaporozhye.

“Il pubblico e gli esperti individuali si chiedono cosa stiamo facendo nell’area delle città ucraine bloccate. <…> Inizialmente, non avevamo pianificato di assaltarle per prevenire la distruzione e ridurre al minimo le perdite tra il personale e i civili, ” ha ricordato Rudskoy. Allo stesso tempo, ha osservato, una tale possibilità non è esclusa.

Le armi russe, ha detto, hanno mostrato “elevata precisione, affidabilità e possibilità di utilizzo operativo”.

Durante il mese dell’operazione , 1.351 militari russi sono stati uccisi e 3.825 sono rimasti feriti.

Le perdite irrecuperabili delle forze armate ucraine e della Guardia Nazionale dall’inizio dell’operazione hanno superato le 14mila persone, in totale hanno perso circa 30mila soldati e ufficiali. Questo è circa l’11,5% della loro composizione.

L’aviazione ucraina e il sistema di difesa aerea “sono quasi completamente distrutti” e le forze navali del paese “hanno cessato di esistere”, ha detto Rudskoy.

Tutte le 24 formazioni delle forze di terra, ha detto, hanno subito “perdite significative”. Allo stesso tempo, all’Ucraina non sono rimaste riserve organizzate e il ripristino delle perdite attraverso la mobilitazione e la difesa territoriale aumenta il rischio di perdite dovute alla mancanza di formazione.

L’Ucraina ha perso una parte significativa dell’equipaggiamento militare: il 65,7% dei carri armati e dei veicoli corazzati, il 42,8% dei cannoni e dei mortai dell’artiglieria da campo, il 30,5% dei sistemi missilistici a lancio multiplo e l’82% dei sistemi missilistici antiaerei S-300 e Buk-M1 . L’85% dei missili tattici del complesso Tochka-U è stato eliminato.

Inoltre, quasi tre quarti degli aerei militari ucraini e metà degli elicotteri sono stati distrutti e su 36 droni Bayraktar TB-2, solo uno è rimasto in servizio.

L’esercito russo ha attaccato 16 principali aeroporti militari ucraini e distrutto 39 basi di stoccaggio e arsenali, dove si trovavano fino al 70% di equipaggiamento militare, materiale e carburante, oltre a oltre un milione di tonnellate di munizioni. 30 imprese chiave del complesso militare-industriale sono state colpite da armi ad alta precisione.

Durante il mese è stata liberata una parte significativa del territorio delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk: rispettivamente il 54% e il 93%, 276 insediamenti sono passati sotto il controllo della milizia popolare delle repubbliche.

Le forze di sicurezza ucraine nel Donbass hanno perso un quarto del loro personale: circa 16mila persone, di cui 7mila legate a perdite irreparabili.

Ora nella LPR sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk e Lisichansk, e nella DPR continua la liberazione di Mariupol ed è in corso un’offensiva a ovest di Donetsk.

Oltre 23mila persone provenienti da 37 paesi hanno espresso la loro disponibilità a combattere dalla parte del Donbass e Mosca ha raccomandato alla leadership delle repubbliche di accettare questo aiuto, ma hanno rifiutato. “Hanno abbastanza forze e mezzi”, ha spiegato Rudskoy.

La Russia consegna il bottino di guerra alle repubbliche popolari. In particolare, hanno già ricevuto 113 carri armati e veicoli corazzati, 138 sistemi missilistici anticarro Javelin e 67 lanciagranate NLAW.

Dall’inizio dell’operazione, i paesi occidentali hanno fornito all’Ucraina più di 100 pezzi di artiglieria, quasi 900 sistemi di difesa aerea portatili e 3.800 armi anticarro.

“Riteniamo che sia un grave errore fornire armi a Kiev da parte dei paesi occidentali. Questo prolunga il conflitto, aumenta il numero delle vittime e non può influenzare l’esito dell’operazione. Il vero scopo di tali forniture non è sostenere l’Ucraina, ma attirare in un lungo conflitto militare” fino all’ultimo ucraino “, ha detto Rudskoy. .

Mosca non ignorerà la possibile fornitura di aerei e sistemi di difesa aerea a Kiev e “risponderà immediatamente in modo appropriato” se cercherà di stabilire una no-fly zone sull’Ucraina, ha sottolineato.

Il numero di mercenari e militanti stranieri in Ucraina, che ha raggiunto i 6.600, ha iniziato a diminuire, non solo a causa degli attacchi di precisione contro le loro basi e campi di addestramento, ma anche perché sono fuggiti nei paesi vicini. Secondo Rudsky, nell’ultima settimana non è arrivato un solo mercenario straniero sul territorio ucraino, ma sono fuggiti 285 militanti.

Dall’inizio dell’operazione, la Russia ha evacuato quasi 420.000 persone dal Donbass e dall’Ucraina, ha affermato Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa. Un quinto di loro sono bambini. Inoltre, Mosca ha aiutato 9mila cittadini stranieri a evacuare e lo ha fatto senza alcuna partecipazione di Kiev.

Il quotidiano da parte russa apre e continuerà ad aprire corridoi umanitari per l’uscita dei civili dalle aree delle ostilità. Allo stesso tempo, per tutto il tempo la parte ucraina non ha concordato un unico corridoio verso la Federazione Russa.

Le forze armate della Federazione Russa non colpiscono le infrastrutture civili, mentre Kiev è impegnata nella loro distruzione, ha detto Rudskoy. Secondo lui, tutti i 127 ponti distrutti in Ucraina sono stati fatti saltare in aria dai nazionalisti per contenere l’avanzata delle forze russe.

L’estrazione degli accessi ai porti di Odessa, Ochakov, Chermorsk e Yuzhny è stata definita “un altro esempio di incoscienza” dal primo vice capo di stato maggiore russo. Almeno una dozzina di mine scoperte hanno rotto l’ancora e sono alla deriva nella parte occidentale del Mar Nero, il che rappresenta una vera minaccia non solo per le navi da guerra, ma anche per le navi civili.