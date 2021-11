(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 “Parteciperò alla manifestazione civica di protesta, che si terrà domani mattina, alle ore 10.30, in località “Amborchia”, a San Bartolomeo in Galdo, per contrastare la realizzazione dell’impianto eolico in località Sant’Angelo. Sarò presente per dire SÌ all’eolico, ma previa opportuna condivisione con le amministrazioni locali e con i cittadini che abitano quella terra. I territori non possono essere invasi, vanno rispettati e gli insediamenti discussi. Ecco perché mi auguro che si possa fare rete, per concordare la realizzazione e la localizzazione dell’impianto”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.

