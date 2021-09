(AGENPARL) – Roma, 13 agosto 2021 – L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 12 agosto ha esortato la Cina a condividere i dati grezzi dei primi casi di COVID-19, affermando che è «di vitale importanza sapere come è iniziata la pandemia di COVID-19» e quindi di dare l’esempio per stabilire le origini di tutti i futuri eventi di spillover animale-uomo.

In una dichiarazione di giovedì, l’OMS ha ripetutamente sottolineato l’importanza di scoprire le origini del virus, rilevato per la prima volta nella città cinese di Wuhan nel dicembre 2019, e ha chiesto la fornitura di «tutti i dati e l’accesso necessari affinché la prossima serie di gli studi possono essere avviati il ​​prima possibile».

Un team guidato dall’OMS ha trascorso quattro settimane dentro ed intorno alla città centrale di Wuhan con ricercatori cinesi nel gennaio 2021 per indagare sulle origini della pandemia.

A marzo, i ricercatori hanno affermato che il virus era stato probabilmente trasmesso dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale e che «un incidente di laboratorio era considerata un percorso estremamente improbabile».

Tuttavia, un certo numero di paesi, inclusi gli Stati Uniti, e alcuni scienziati hanno messo in dubbio i risultati, con i critici che hanno notato che il regime comunista cinese ha avuto un ruolo significativo nelle loro indagini e li ha accusati di essere nuovamente coinvolti in un insabbiamento.

A luglio, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che le indagini sulle origini della pandemia di COVID-19 in Cina erano ostacolate dalla mancanza di dati grezzi nei primi giorni di diffusione e ha esortato a essere più trasparenti.

Nel frattempo, lo scienziato danese Peter Ben Embarek, che ha guidato la missione internazionale a Wuhan, ha affermato che un impiegato di laboratorio risultato infetto durante il prelievo di campioni, rientra in una delle ipotesi su come il virus sia passato dai pipistrelli all’uomo.

L’agenzia ha chiesto un’indagine di follow-up sulle origini del virus, compresi ulteriori studi in Cina e audit di laboratorio, ma i funzionari cinesi hanno recentemente respinto.

«A seguito della pubblicazione del rapporto congiunto OMS-Cina degli studi di fase uno sulle origini del virus, nel marzo 2021, l’OMS ha delineato la prossima serie di studi che devono essere intrapresi e che devono continuare ad essere in discussione con gli Stati membri e gli esperti sui prossimi passi», ha scritto l’OMS nella sua dichiarazione giovedì.«Per andare avanti, l’OMS chiede a tutti i governi di depoliticizzare la situazione e di cooperare per accelerare gli studi sulle origini e, soprattutto, di lavorare insieme per sviluppare un quadro comune per i futuri patogeni emergenti del potenziale pandemico».

L’organizzazione ha ribadito che la ricerca delle origini del virus «non dovrebbe essere un esercizio per attribuire colpe, puntare il dito o punteggi politici», aggiungendo che «accesso ai dati è di fondamentale importanza per l’evoluzione della nostra comprensione della scienza e non dovrebbe essere politicizzato in alcun modo».

L’OMS ha affermato che sta lavorando con un numero di paesi che hanno segnalato il rilevamento di SARS-CoV-2 in campioni di campioni biologici conservati dal 2019, anche in Italia, dove ha facilitato una valutazione indipendente da parte di laboratori internazionali dei risultati di uno di questi studi, che includeva il nuovo test alla cieca di campioni di sangue pre-pandemia.

«Condividere dati grezzi e concedere il permesso per la rianalisi dei campioni in laboratori al di fuori dell’Italia riflette al meglio la solidarietà scientifica e non è diverso da ciò che incoraggiamo tutti i paesi, inclusa la Cina, a sostenere in modo da poter far avanzare rapidamente gli studi sulle origini ed efficacemente», ha affermato l’OMS.

L’organizzazione ha anche osservato che la Cina e altri Stati membri hanno suggerito che «lo studio sulle origini è stato politicizzato o che l’OMS ha agito a causa della pressione politica».

In risposta a ciò, l’OMS ha affermato di aver esaminato il rapporto dello studio di fase uno e ha stabilito che c’erano «prove scientifiche insufficienti per escludere qualsiasi ipotesi», in particolare in relazione alla teoria della perdita di laboratorio.

«È importante avere accesso a tutti i dati e considerare le migliori pratiche scientifiche e guardare i meccanismi che l’OMS ha già in atto», ha scritto l’agenzia. «L’OMS si concentra solo sulla scienza, fornendo soluzioni e costruendo solidarietà».

«Analizzare e migliorare la sicurezza e i protocolli di laboratori, in tutti i laboratori di tutto il mondo, inclusa la Cina, è importante per la nostra biosicurezza collettiva».

I funzionari cinesi hanno respinto l’idea che il virus provenisse da un laboratorio e hanno insistito sul fatto che ha fatto un salto naturale dagli animali agli umani.

Venerdì, la Cina ha anche respinto le rinnovate richieste dell’Organizzazione mondiale della sanità di dati grezzi sulle origini del virus, affermando di aver sostenuto gli sforzi “scientifici” rispetto a quelli “politici” per scoprire come è iniziato il virus.

«Ci opponiamo al tracciamento politico … e all’abbandono del rapporto congiunto pubblicato» dalla visita del team dell’OMS a Wuhan a gennaio, ha detto ai giornalisti il vice ministro degli Esteri Ma Zhaoxu. «Sosteniamo il tracciamento scientifico».

Ma ha anche respinto i suggerimenti di nuove linee di indagine.

«Le conclusioni e le raccomandazioni del rapporto congiunto dell’OMS e della Cina sono state riconosciute dalla comunità internazionale e dalla comunità scientifica», ha affermato.«Il futuro lavoro di tracciabilità globale dovrebbe e può essere ulteriormente portato avanti solo sulla base di questo rapporto, piuttosto che iniziarne uno nuovo».