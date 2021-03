LOMBARDIA IN ZONA ROSSA

(AGENPARL) – PINAROLO PO (PV), sab 13 marzo 2021

Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile la Lombardia torna in zona rossa: spostamenti, scuole e negozi, ecco tutte le regole

Gli spostamenti e le visite ad amici e parenti

In zona rossa si può uscire di casa solo per andare al lavoro, per andare a fare la spesa (o in farmacia e nelle altre attività essenziali aperte), per portare fuori il cane, fare passeggiate intorno alla propria casa, andare in chiesa e negli altri luoghi di culto e per fare attività sportiva all’aria aperta in solitudine e sempre intorno alla propria casa. Altri motivi per uscire sono l’assistenza ad anziani non autosufficienti, figli minori, disabili, per svolgere attività di volontariato nell’ambito del Servizio civile nazionale, per l’addestramento di unità cinofile o per l’assistenza agli animali. Per tutte queste attività è obbligatorio avere con sé l’autocertificazione compilata. Vietate le visite ad amici e parenti. Vietato uscire dal proprio comune se non per i motivi di cui sopra. Soltanto nei giorni di Pasqua – il 3, 4 e 5 aprile – sarà consentito spostarsi all’interno dei confini regionali tra le 5 di mattina e le 22 per far visita ad amici e parenti, una sola volta al giorno, massimo in due più eventuali minori di 14 anni al seguito o persone non autosufficienti. Resta il coprifuoco dalle 5 alle 22.