(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 L’Olanda è la prima finalista del campionato europeo under 23. La compagine arancione ha superato, sul diamante di San Martino Buon Albergo, una Gran Bretagna che è rimasta in corsa per tre riprese, prima di subire un big-inning decisivo da sei punti al 4°. Gli inglesi hanno toccato bene il partente Kragt, che ha fatto il suo esordio in questa manifestazione, ma nulla hanno potuto quando sulla collinetta è salito Aaron De Groot, che in tre riprese e un terzo ha concesso appena una valida e collezionando dieci eliminazioni al piatto. Per il rilievo è la terza vittoria di questi Europei. In attacco ancora una volta decisivi Rip (3/5, 1pbc), Selassa (2/4, 3pbc), Kemp (2/2, 3pbc) e Tromp (1/4, 2pbc), il fratellino di Jandijo, esterno campione d’Italia con San Marino.

La Gran Bretagna si presenta con due punti sul partente, Naut Kragt, portacolori dei Pirates Amsterdam, che subisce un doppio da Sollecito e il fuoricampo di Flaherty. All’Olanda sono bastati pochi minuti per ribaltare il risultato. Il partente Vom Scheidt mette in base i primi sei battitori, tre per valida, un colpito e una base; dopo il primo out il singolo di Kemp chiude la ripresa sul 4-0. La squadra di Sidney De Jong va sul 6-2 al 2°: Rip batte un doppio a sinistra e va a casa grazie a Selassa, che segna su punto forzato. Nagt al 3° subisce due punti con due valide e un errore della difesa. L’Olanda riprende definitivamente in mano il match al 4° con sei punti, frutto di quattro valide (doppio di Rip) e tre basi concesse dai lanciatori.

IL TABELLINO DI OLANDA-GRAN BRETAGNA

https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-23-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83876

Negli altri incontri del pomeriggio, validi per il girone di consolazione, sul diamante Gavagnin-Nocini di Verona, la Francia ha battuto in rimonta il Belgio (12-5 il finale). I transalpini a fine 3° si sono trovati sotto 5-1, ma grazie ad un line-up che ha chiuso a 19 valide (tre di Esteban, Vissac e Viger), sono riusciti a ribaltare il punteggio, segnando undici punti tra la terza e la sesta ripresa.

La Repubblica Ceca ha impiegato appena un’ora e 34 minuti per sbarazzarsi in quattro riprese dell’Ucraina (15-0). Blazek (4rl-1bv-6so) ha concesso una solita valida a Burmistrov. mentre i compagni ne hanno messe a segno tredici (3/3 Ondrusek, con un fuoricampo al 3° da 1 punti, e 3pbc; 3/3 Novotny con 3pbc). Dopo essere stati lasciati a zero da Lukin nel primo attacco, i ceki hanno firmato cinque punti al 2°, 2 al 3° e 8° al 4°.

Semifinali, Olanda-Gran Bretagna, Italia-Germania, ore 21 a Verona. Girone 5°-8° posto: Belgio-Francia 5-12, Rep. Ceca-Ucraina 15-0 (4°).

Sabato. 5°-8° posto: ore 10, a San Martino Buon Albergo, Francia-Ucraina; ore 14,30, a Verona, Belgio-Rep. Ceca. Finale 3°-4° posto: ore 15, a San Martino Buon Albergo; finale 1°-2° posto: ore 20,30, a Verona.

🔊 Listen to this