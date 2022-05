(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Logistica, Uiltrasporti: processo di legalizzazione necessario per la tutela del lavoro negli appalti

Roma, 17 maggio 2022 – “La logistica è un asset strategico per l’economia in cui lo sfruttamento e le infiltrazioni criminose rappresentano un rischio sociale ed economico dal quale l’intero settore va protetto”.

Così la Segreteria Nazionale della Uiltrasporti in merito al procedimento di amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nei confronti della filiale italiana del colosso tedesco della logistica e dei trasporti DB Schenker.

“È necessario avviare quanto prima un concreto processo di internalizzazione delle attività cambiando il paradigma produttivo troppo spesso caratterizzato da un’eccessiva frammentazione, per accorciare la filiera e migliorare le condizioni di lavoro degli addetti e abbinare a questo un processo di legalizzazione, effettuando maggiori controlli in tutto il settore”.

