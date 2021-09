(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Logistica, Accoto: “Non deve essere possibile guidare camion oltre 70 anni”

Roma, 6 settembre 2021 – “La morte di un camionista di 72 anni, avvenuta questa mattina in Prov. Di Perugia a causa del ribaltamento dell’autoarticolato che stava guidando, pone ancora una volta in risalto alcuni dei problemi del settore della logistica delle merci. Il Ministro Orlando lo scorso 7 luglio ha avviato un tavolo con tutte le rappresentanze sindacali del settore per analizzare le problematiche e promuovere lo sviluppo di tutto il comparto. Non abbasseremo la guardia su questo tema anche nei prossimi mesi affinché incidenti come questo non si verifichino più. L’incidente di oggi tra l’altro si lega alla questione della riforma delle pensioni: non è possibile che lavori così usuranti vengano ancora svolti oltre i settant’anni” E’ quanto ha affermato la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Dario Tescarollo

