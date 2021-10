(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 NOTA STAMPA

L’offerta Consip nel SETTORE DELLA TELEFONIA:disponibili per gli acquisti delle PA oltre 400mila utenze di telefonia mobile e 350mila linee telefoniche fisse

Al 30 settembre 2021, Consip ha disponibile per le pubbliche amministrazioni (www.acquistinretepa.it) un’offerta nel settore della telefonia pari a 322 mln/€ di contratti immediatamente utilizzabili, che copre tutte le esigenze della PA: telefonia mobile, telefonia fissa e centrali telefoniche.

Più in dettaglio:

per la Telefonia Mobile disponibili 400mila utenze, in abbonamento o ricaricabile, con un’ampia gamma di “pacchetti” di traffico per soddisfare i diversi livelli di utilizzo dei servizi voce e dati.

Tra i terminali –in noleggio e comprensivi di manutenzione – sono disponibili telefoni e tablet iOS (iPhone 11 e Ipad Air 4) e Android, questi ultimi con marchi leader di mercato e apparati di differenti fasce (es. Samsung S20+, Sony Xperia 1, Xiaomi Redmi Note 9, Nokia G20, Lenovo P10).

Per la Telefonia fissa è disponibile un’offerta di circa 350mila fra linee telefoniche tradizionali (comprensive di traffico telefonico) e linee di Telefonia su IP (ToIP) con centralino virtualizzato presso l’operatore telefonico.

Per le Centrali telefoniche le Amministrazioni possono ordinare servizi per la realizzazione di nuovi sistemi telefonici da installare nelle loro sedi o l’aggiornamento di quelli esistenti, scegliendo tra 13 diversi brand tecnologici in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte delle PA.

L’andamento degli acquisti di telefonia sugli strumenti Consip dimostra il crescente gradimento della PA:

nei primi otto mesi del 2021, il valore degli acquisti di telefonia è quasi triplicato rispetto al 2020, raggiungendo quota 79 mln/€, (+172% rispetto ai 29 mln/€ registrati un anno prima)

la nuova iniziativa di telefonia mobile, attivata nello scorso maggio, in soli 5 mesi ha registrato ordini da parte 1.800 Amministrazioni, per un totale di quasi 500mila utenze acquistate. A queste si aggiungono le 3.800 PA che hanno acquistato 1 milione di utenze con la precedente offerta.

grande riscontro anche la telefonia fissa, che ha finora registrato ordini complessivi per oltre 230 mln/€ da parte di quasi 1.500 Amministrazioni, mostrando un elevato aumento di acquisti di utenze di Telefonia su IP rispetto a quelle tradizionali

attiva da soli 4 mesi, la nuova offerta di Centrali telefoniche ha già visto l’esaurimento di un terzo del plafond disponibile, con 52 ordini complessivi, per un totale di quasi 30 mln/€, e una notevole crescita rispetto all’andamento della precedente offerta.

