(AGENPARL) – Roma, 16 marzo 2022 – “Per sette anni, i paesi occidentali hanno ignorato gli appelli della Russia a fare pressione su Kiev affinché rispettasse l’accordo di Minsk”, ha osservato Maria Zakharova.

Kiev, il rispetto degli accordi di Minsk faceva parte del piano dell’Occidente, ha detto mercoledì alla stazione radiofonica Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“L’attuazione degli accordi di Minsk e la reintegrazione del Donbass in Ucraina non hanno mai fatto parte del loro piano. Hanno pianificato un bagno di sangue, il massacro di civili e un genocidio”, ha sottolineato.

Per sette anni, i paesi occidentali hanno ignorato gli appelli della Russia a fare pressione su Kiev affinché rispettasse l’accordo di Minsk, ha osservato Zakharova. “Non hanno fatto nulla, non si sono mossi e non hanno mostrato volontà di fare nulla, hanno solo continuato a mormorare al microfono che tutti avrebbero dovuto fare il proprio lavoro e attuare gli accordi di Minsk, puntando principalmente alla Russia, anche se non faceva parte degli accordi”, aggiunse il diplomatico.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare speciale basata su una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass. Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva intenzione di occupare i territori ucraini e l’obiettivo era smilitarizzare e denazificare il Paese. In risposta, gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Regno Unito e un certo numero di altri paesi hanno annunciato sanzioni contro individui ed entità russe.