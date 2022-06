Locazione di locali commerciali nella nuova Autostazione di Avellino dell’AIR

(AGENPARL) gio 30 giugno 2022

30/06/2022 – L’Autoservizi Irpini S.p.A. (A.IR.) è interessata a cedere in locazione i locali/spazi ad uso commerciale e servizi ubicati nella nuova Autostazione di Avellino, di proprietà di AIR S.p.A. A tal fine, si intende esperire una seconda indagine esplorativa di mercato e sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse a prendere in locazione i suddetti locali.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo Pec all’indirizzo <a entro le ore 12:00 dello 01/08/2022. Per i requisiti di partecipazione e ogni altra informazione sulla procedura si rimanda all'allegato avviso, pubblicato di seguito insieme al modello da utilizzare per la manifestazione di interesse.

