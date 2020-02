(AGENPARL) – Roma, sab 01 febbraio 2020

01 Febbraio 2020

Notizie e risultati dai meeting in Italia e all’estero: ancora un progresso dello sprinter nei 60 metri, Perini 7.75 all’esordio sugli ostacoli (in aggiornamento)

Grande volata dello sprinter Luca Lai. Sulla pista di Magglingen, in Svizzera, il velocista sardo sfreccia in 6.57 nella batteria dei 60 metri e si migliora di otto centesimi, in attesa della finale prevista alle ore 15.00. Un altro progresso per il 27enne dell’Athletic Club 96 Alperia, campione tricolore in carica della specialità, che diventa così il sesto italiano di sempre sulla distanza, avvicinando il record di 6.51 stabilito da Michael Tumi ad Ancona nel 2013. È il crono più rapido delle ultime sette stagioni a livello nazionale, ma anche il secondo risultato mondiale dell’anno. Due settimane fa a San Gallo, sempre in terra elvetica, si era portato a 6.65 togliendo tre centesimi al 6.68 ottenuto del 2019 ad Ancona. Nella scorsa estate è cresciuto nei 100 metri all’aperto con 10.24 a La Chaux-de-Fonds, piazzandosi poi terzo agli Assoluti di Bressanone in 10.44.

Prima gara dell’anno nei 60 ostacoli per Lorenzo Perini. Il 25enne lombardo dell’Aeronautica vince la sua batteria in 7.75, a nove centesimi dal record personale di 7.66 realizzato nel 2019. Il campione italiano tornerà in azione alle ore 14.45 per la finale. Tre settimane fa aveva aperto la stagione con un test sulla distanza piana, correndo in 7.06 ad Aosta. [RISULTATI/Results]

