In DIRETTA STREAMING su Atletica.tv la prima giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor che assegna 22 titoli (in aggiornamento)

(in aggiornamento) Tutti i risultati della prima giornata di Ancona, Campionati Italiani juniores e promesse, già illuminata dal record italiano under 20 di Larissa Iapichino nel lungo (6,40).

ALTO: UNA BUONA IDEA – Ancora una prova convincente di Idea Pieroni (Atl. Virtus Cr Lucca) nell’alto juniores. La 17enne della Garfagnana supera 1,84 al secondo tentativo, a tre centimetri dal suo primato, dopo un errore anche a 1,82. Poi tre nulli alla misura di 1,88 che avrebbe migliorato il fresco personale di 1,87 ottenuto al meeting di Udine, con cui ha scalato le liste italiane under 20 alltime fino al quarto posto. Stesso nome, stessa provenienza per gli altri gradini del podio con due veronesi: esulta Rebecca Mihalescul (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), classe 2002, per la prima volta a quota 1,80 mentre coglie il personale indoor Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) con 1,78. Nel lungo promesse è il giorno di Milica Travar (Gs Ermenegildo Zegna): 6,04 al quinto ingresso in pedana e primo titolo italiano per la biellese di Trivero, concittadina della mezzofondista azzurra Elena Romagnolo, il cui nome deriva dalle origini bosniache dei genitori. Ripete il secondo posto dell’anno scorso Elisa Naldi (Atl. Virtus Cr Lucca, 5,96), terza Anna Menz (Atl. Firenze Marathon, 5,92), meranese ormai di stanza nel capoluogo toscano.

PESO – È l’ultimo lancio a decidere il primo titolo della rassegna tricolore. Nel peso under 23 femminile Martina Carnevale (Studentesca Rieti Milardi) con 15,79 firma il personale indoor, ad appena sei centimetri dal suo miglior risultato all’aperto. La 21enne di Pontecorvo (Frosinone) sorpassa Sydney Giampietro (Fiamme Gialle) che era balzata al comando con 15,54 nel quinto turno. Per la seconda posizione 12,85 di Chiara Salvagnoni (Atl. Firenze Marathon). Al maschile invece domina Alessio Mannucci (Atl. Livorno): 16,33 per iniziare e poi il discobolo, ancora vincente nel peso dopo il successo outdoor della scorsa stagione, incrementa al penultimo tentativo con 16,59. Sul podio anche il romano Alessandro Pace (Atl. Biotekna Marcon, 15,51) e Simone Bruno (Pro Sesto Atletica, 15,29).

BATTERIE SPRINT – Prime volate sul rettilineo dei 60 metri, con due turni per le under 23 al femminile: miglior crono il 7.55 della campionessa in carica Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) che nella stessa batteria precede Giorgia Bellinazzi (Atl. Brugnera Friulintagli, 7.56). Ci saranno invece le semifinali per tutte le altre categorie: fra le juniores 7.62 nel primo round di Hope Esekheigbe (Assindustria Sport Padova), mentre Chiara Gherardi (Fiamme Gialle) e Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati) aprono con 7.68. Al maschile cresce la promessa Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport Padova) con 6.89, per ora davanti al 6.91 del tricolore Nicholas Artuso (Fiamme Gialle), e sono due gli under 20 a correre in meno di sette secondi: Federico Manini (Atl. Cento Torri Pavia, 6.93) ed Enrico Balsemin (Atl. Vicentina), al personale di 6.97.

(in aggiornamento)

