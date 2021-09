(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 La nazionale italiana targata Mike Piazza si presenta al 36° Europeo di baseball, travolgendo, sul diamante di Settimo Torinese, la Grecia (13-3 in sette inning) al termine di un incontro senza storia, che gli azzurri hanno messo da subito sulla strada giusta, prima di toccare duro i rilievi del partente Pantos.

A dare la giusta tranquillità al line-up azzurro è stato Claudio Scotti, stella italiana dell’UnipolSai Bologna, promosso dalla nazionale under 23 a quella maggiore, che ha fornito una prova superlativa: cinque riprese senza subire punti, con un solo battitore messo in base, dopo aver fatto il giro completo dei giocatori avversari, e ben nove eliminazioni al piatto.

Perfetta in difesa, la squadra italiana ha chiuso con dieci valide, non facendo passare nemmeno una palla buona da battere. Sicuramente un buon segnale in vista del duello con il Belgio di lunedì sera al Passo Buole di Torino, che potrebbe già permettere di mettere in tasca la qualificazione ai playoff. Lo staff tecnico affiderà la prima pallina a Tiago Da Silva, MVP delle Italian Baseball Series 2021.

L’Italia sblocca il risultato al primo tentativo, approfittando della partenza lenta di Nick Pantos. Il lanciatore della Old Dominon University concede la base al lead-off Noel Gonzalez ed una valida a Leo Ferrini. Friscia (nella prima uscita nell’Italia ha finito a 2/2) porta a casa il primo punto con un singolo a destra, mentre la rimbalzante di Alberto Mineo permette di segnare il 2-0.

La nazionale italiana va invece sul 4-0 al 3°. L’esterno Pizzano piazza la palla sulla sinistra,va in seconda sulla base a Friscia e a casa sul singolo di Liberatore. Friscia fa invece il giro delle basi grazie ad un errore difensivo sulla battuta di Celli.

Il partente azzurro Claudio Scotti mette insieme nove eliminazioni di fila, firmando tre riprese perfette. Il primo battitore greco ad arrivare in prima è dunque Alejandro Torres, al quale viene concessa una base.

Al 4° l’Italia dà un’altra spallata all’incontro sul rilievo Christidis, che concede due valide e tre basi ball, che permettono la segnatura di altri tre punti, uno forzato che porta a casa Epifano e due sulla hit del neo capitano MIneo.

Le mazze italiane, sostenute dal buon pubblico accorso all’Aluffi, hanno allungato definitivamente su Alex Gounaris che con molta fatica è riuscito ad arrivare in fondo alla quinta ripresa, dopo aver affrontato dieci battitori. Sei i punti messi a referto con i doppi di Ferrini (3/5) e Mineo (2/5con ben 5 punti battuti a casa), ma anche grazie a ben cinque basi ball.

Al 6° la Grecia riesce ad accorciare il divario colpendo il rilievo Murillo Gouvea con quattro valide (doppio del sammarinese Sechopoulos), che hanno fatto permesso ai ragazzi di Rye Pothakosdi di mettere sul tabellone tre punti.

Lomis e Gouvea conservano il risultato al settimo, prima della conclusione anticipata.

IL TABELLINO DI ITALIA-GRECIA

https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/84733

