L’INU PIANGE PAOLO AVARELLO

(AGENPARL) – ven 19 febbraio 2021 19/02/2021

L’Istituto Nazionale di Urbanistica piange la scomparsa di Paolo

Avarello. Presidente dell’INU dal 2001 al 2005, è stato anche

segretario generale e direttore delle riviste Urbanistica e

Urbanistica Informazioni. Per l’INU lo ricorda Stefano Stanghellini.

Di seguito il suo omaggio.

“Le nostre lacrime sono dovute. Paolo Avarello ci ha lasciati,

discretamente, silenzioso, come era nel suo modo d’essere. Professore

universitario dapprima a Pescara, poi a Roma Tre, era attaccatissimo

alla sua funzione educativa in urbanistica, che praticava come una

missione, ed orgoglioso dell’affetto che i suoi studenti gli

manifestavano. Persona di straordinaria cultura, non solo urbanistica,

con un altissimo senso del dovere, non ha mai chiesto niente. Ha

sempre dato.

Divenuto Segretario nazionale dell’INU nella straordinaria presidenza

di Giuseppe Campos Venuti, lo affiancò e sostenne nell’organizzazione

del XX Congresso di Palermo nel 1993. Fu quello il Congresso del

rilancio politico-culturale dell’Istituto e dell’inizio del suo

risanamento finanziario, un congresso tutto incentrato sulle

“politiche urbane” declinate su cinque macrotemi: il regime

immobiliare, i piani e le istituzioni, la mobilità, le politiche

comunitarie, la questione ambientale.

Subito dopo, quando successi a Campos Venuti, ebbi la fortuna di

averlo al mio fianco per due mandati. Paolo era molto di più di un

Segretario nazionale. Quale studioso, prima ancora che come dirigente

dell’Istituto, aveva maturato il convincimento che la pianificazione

di concezione dirigistica ed “a cascata” dovesse essere accantonata e

che il piano dovesse essere riformato, reso più aderente ai bisogni

delle comunità, aperto al confronto con il mercato, fattibile,

semplificato nella costruzione e nella gestione.

Persona schiva, riservata, sempre garbata verso tutti e mai polemica,

era tuttavia molto fermo sui convincimenti disciplinari che si era

formato e che confluirono nel progetto di riforma urbanistica che

l’INU presentò al XXI Congresso di Bologna nel 1995 e poi precisò

negli anni successivi, proprio grazie al suo accurato lavoro di

affinamento. Cinque i pilastri della riforma: la pianificazione di

area vasta, il rinnovamento del piano comunale con la differenziazione

dei contenuti strutturali e di quelli operativi, un nuovo regime

immobiliare fondato sulla perequazione urbanistica, l’integrazione

nell’urbanistica della questione ambientale, la fiscalità immobiliare

per l’attuazione dei piani.

Paolo non era solo un fine intellettuale, ma anche un impeccabile

organizzatore, capace di rendere efficiente il funzionamento degli

uffici dell’Istituto nella nuova sede di Piazza Farnese, scrupoloso

nell’assicurare la rappresentanza dell’Istituto in ogni occasione,

impegnato nella crescita delle competenze tecniche delle pubbliche

amministrazioni.

Prima del Congresso di Bologna, ricordiamo la Rassegna Urbanistica di

Venezia, in cui i piani raccolti dall’Istituto invasero la nuova sede

dell’IUAV appena inaugurata nell’ex cotonificio di Santa Marta. Dopo

il Congresso di Bologna, la prima Rassegna di Urbanistica Europea nel

Palazzo dei Congressi dell’EUR: ci sentivamo piccoli piccoli rispetto

alla grandiosità dell’evento e del luogo. Poi la quarta Rassegna

Urbanistica Nazionale alla Stazione Marittima di Venezia: trasformata

in grande spazio espositivo e convegnistico e poi ripristinata nella

funzione di terminal crociere nel corso di una notte. Nel mentre,

l’identità dell’Istituto veniva rafforzata e allestito un progetto di

riorganizzazione e potenziamento delle attività editoriali che tuttora

permane. La presenza di Paolo garantiva che tutto ciò che si pensava

di fare per la crescita dell’Istituto sarebbe stato fatto, e che il

livello culturale sarebbe risultato sempre alto e inattaccabile.

Passavamo ore ed ore a ragionare sulle strategie da porre in essere

per affermare le idee forti dell’urbanistica rinnovata, per sviluppare

i rapporti con le Istituzioni senza che andasse persa alcuna

opportunità, per valorizzare le competenze tecniche dei nostri soci ed

allargare la base associativa dell’Istituto verso i neolaureati ad

aprirla verso altre discipline, per intessere nuove relazioni in tutti

i campi che avevano a che fare con l’urbanistica. E alle riflessioni

seguivano le azioni. Pensiero e azione: a Paolo piaceva scherzare

sulla compresenza e sulla ripartizione di queste caratteristiche fra

noi due.

Divenuto Presidente nazionale nel 2001, ha continuato ad adoperarsi

per l’innovazione urbanistica. Memorabile il convegno che lo stesso

anno promosse a Firenze su “pianificazioni separate e governo

integrato del territorio”. Un problematico aspetto dell’evoluzione

italiana della pianificazione, quello delle pianificazioni separate,

che gli stava molto a cuore insieme con le prospettive della

pianificazione di area vasta, la crescita delle capacità di governo

delle Amministrazioni, il collegamento delle previsioni con le

politiche di investimento, la semplificazione normativa. A Paolo si

deve anche il consolidamento del “Rapporto dal Territorio” nella

produzione scientifica dell’Istituto, quale quadro di conoscenze che

sia di stimolo per il rinnovamento complessivo dell’urbanistica

italiana.

Paolo ha incoraggiato la nascita e il decollo di Urbanpromo, che nel

2004, sotto la sua presidenza, esordì in via sperimentale nell’ambito

della quinta Rassegna Urbanistica Nazionale, che questa volta a

Venezia invase i padiglioni dell’Arsenale con oltre mille pannelli

espositivi. Da allora, finché gli è stato possibile, con le

riflessioni frutto del lavoro universitario e della partecipazione al

dibattito culturale, è stato una presenza continua e gratificante

nelle successive edizioni della manifestazione. Tanti i ricordi, che

lo scorrere delle raccolte fotografiche di Urbanpromo rinnova con

profonda nostalgia.

Come Direttore di Urbanistica, la rivista statutaria dell’Istituto che

ha diretto per molti anni dopo la sua presidenza, ha promosso la

nascita del “Premio Urbanistica”, che dal 2006 valorizza le iniziative

più apprezzate dai partecipanti alla manifestazione. Di limpida onestà

e assoluta correttezza nei confronti di tutti, Paolo nutriva tuttavia

una diffidenza di fondo per l’uomo, e soprattutto per l’uomo investito

del potere accademico, profilo che lui, professore universitario,

conosceva bene. Diffidando delle giurie, volle che il Premio venisse

assegnato su base referendaria. E a questa sua decisione il Premio si

mantiene fedele”.

Un profilo di Paolo Avarello è disponibile qui:

http://www.inu.it/paolo-avarello/

