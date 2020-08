(AGENPARL) – mer 05 agosto 2020 L’intrattenimento in città nel weekend: musica, libri e yoga

RICCIONE 5 agosto 2020 – Accanto ai grandi show in piazzale Roma, che

giovedì 6 agosto inaugura il palinsesto più amato della stagione, quello

firmato da Radio Deejay, e in attesa dell’appuntamento con la grande musica

internazionale di Sarah-Jane Morris e Tony Rémy domenica 9 agosto alla

spiaggia 49 per la rassegna Albe in controluce, saranno tante le occasioni di

spettacolo e divertimento diffuso che la città propone ai suoi cittadini e ai suoi

ospiti nel weekend.

Per i più piccoli è dedicata la rassegna Storia e storie in spiaggia che, ogni

lunedì e giovedì pomeriggio sotto l’ombrellone, attende i bambini con le

letture animate a cura della Biblioteca comunale e del Museo del Territorio.

Giovedì 6 agosto appuntamento alle ore 17:30 alla Spiaggia 147 mentre alle

ore 21:15 ai Giardini dell’Alba (via Cilea) saranno protagoniste le letture

animate della rassegna La ginnastica degli animali.

Appuntamenti in musica e divertimento in zona terme, viali Gramsci e San

Martino, a partire da giovedì 6 agosto alle ore 21 con l’esibizione della storica

band degli anni ‘60 I Discepoli. Venerdì 7 ore 21 Nick Casciaro, che ha

partecipato qualche anno fa ai talent show Italia’s got talent e Amici di Maria,

propone la musica degli anni ‘60 e ’70 e domenica 9 dalle ore 19:30 in

piazzetta Abissinia i due musicisti e cantautori riminesi, Martina Gaetano

and Krapach, si esibiscono in brani R&B, soul e alternative pop. Prosegue

fino a domenica 9 agosto dalle ore 20 alle 23 l’iniziativa L’estate dell’arte in

Villa Mussolini: pittura, scultura en plein air, allestimenti e esposizioni con le

associazioni artistiche SCultura Riccione, il Centro Arte Figurative e I Giovedì

dell’Arte. Nel parco di Villa Mussolini si potranno osservare gli artisti al lavoro

mentre sabato i bambini saranno coinvolti in laboratori artistici.

A Riccione Paese venerdì e sabato proseguono gli appuntamenti al tramonto

con Aperitivi d’estate, dalle ore 19 alle 24, un’occasione piacevole per

scoprire e godersi le vie del centro storico. Ogni sera (mercoledì escluso) alle

ore 21:30 continua la programmazione di Cinema in giardino, la rassegna

tanto amata di film sotto le stelle (Arena Riccione Paese, viale Lazio 8).

Sabato 8 agosto sul lungomare di Riccione la giornata ha inizio con gli

incontri settimanali con la meditazione, il benessere e le lezioni a ingresso

libero di Yoga al sorgere del sole, nella meravigliosa cornice del giardino di

Villa Mussolini alle ore 6:30.

Per gli appassionati dell’artigianato di qualità e del bric-à-brac

l’appuntamento è con le bancarelle di Handmade venerdì 7 e sabato 8

agosto dalle ore 18:30 alle 24 lungo viale Gramsci mentre venerdì mattina a

Riccione Paese con la Piazzetta delle Idee che si ripropone in versione

serale sabato dalle ore 18 alle 24.

