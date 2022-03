(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 L’innovazione in agricoltura sfida la pandemia

Lo dice il secondo rapporto AGRIcoltura100, promosso da Reale Mutua in collaborazione con

Confagricoltura

L’agricoltura italiana conferma la sua capacità innovativa e, anche nei tempi duri della pandemia,

non ha smesso di puntare al progresso. Negli ultimi due anni, infatti, quasi nove imprese su 10

(88,7 per cento) hanno sostenuto investimenti per innovare le loro attività e, il 70,4 per cento,

ritiene che sarà fondamentale continuare a farlo anche in futuro per crescere in sostenibilità e

competitività e poter affrontare le nuove sfide. A metterlo per iscritto è il Focus Innovazione del

secondo Rapporto AGRIcoltura100, promosso da Reale Mutua in collaborazione con

Confagricoltura e realizzato da Innovation Team del Gruppo Cerved per valorizzare il contributo

del settore al rilancio sostenibile dell’Italia. Sono state 2.162 le imprese agricole intervistate (53

del Friuli VG) in tutto il Paese.

Gli investimenti delle imprese agricole italiane, nei due anni di pandemia, hanno riguardato

soprattutto la meccanizzazione dell’attività (56,6 per cento), per dotarsi di sistemi e attrezzature

di ultima generazione. Il 52,7 per cento ha investito nel rinnovamento delle tecniche di

coltivazione e il 48,2 per cento in quelle di allevamento. Le imprese investono anche nella

multifunzionalità, per diversificare le attività e diventare più competitive (26,4 per cento), così

come nell’aggiornamento delle dotazioni informatiche e digitali (27,1 per cento), nel

rinnovamento delle modalità di commercializzazione e marketing (26,4 per cento) e nel

potenziamento dei sistemi logistici (18,6 per cento).

Il rapporto, inoltre, evidenzia come più di una su tre (36,9 per cento) abbia oggi un livello di

innovazione alto o medio-alto. Questo è direttamente correlato al livello di sostenibilità: le imprese

più sostenibili sono anche le più attente a innovare processi e produzioni. E viceversa: la

sostenibilità, valore guida fondamentale per il futuro, è pure il frutto di un impegno costante delle

imprese verso l’innovazione. Il 31,7 per cento innova per migliorare la propria sostenibilità

ambientale (ad esempio adottando sistemi avanzati di monitoraggio e mappatura delle coltivazioni

tramite sensori, satelliti e droni); il 20 per cento si impegna nella sostituzione di fonti energetiche

fossili con le rinnovabili e nell’uso di macchine agricole a basso impiego di combustibile; il 9 per

cento sta pensando di inserire l’agricoltura biologica nei propri programmi aziendali.

Molti imprenditori sono impegnati anche nell’innovazione sociale, consci del ruolo del settore

primario verso le comunità locali. Tra le iniziative più caratteristiche, la formazione dei lavoratori

su temi quali l’impresa etica, la green economy e la gestione corretta delle risorse (17,7 per cento),

e l’agricoltura sociale (12,5 per cento). Dal report emerge, dunque, la profonda consapevolezza

delle imprese del mutamento che il settore agricolo sta vivendo e la necessità di modelli produttivi

sempre più orientati alla sostenibilità e fortemente proiettati all’innovazione.