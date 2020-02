(AGENPARL) – Roma, sab 08 febbraio 2020

Pubblicato: 08 Febbraio 2020

In serie A2 femminile si svolgerà domani il quarto concentramento, con la disputa della seconda e della terza giornata di ritorno.

Nel girone C si giocherà nel Palazzetto dello Sport di via Lavatoio a Spadafora (Messina), grazie all’organizzazione dell’Astra Valdina. Prima dell’inizio degli incontri sarà cantato l’inno dell’Astra, scritto da Franco Basile, tecnico della società e braccio destro del presidente Biagio Giunta. «Credo che siamo l’unico club ad avere un inno – racconta Basile – in Sicilia è certamente così. Il nostro è nato nel letto di un ospedale, mentre ero ricoverato. Ho sentito l’esigenza di lasciare ai tifosi e alla cittadinanza qualcosa che ci potesse unire, è stato insomma un atto d’amore verso la società e la mia cittadina, che amo tantissimo. Ho preparato il testo, che è stato sintetizzato e arrangiato in maniera splendida dal musicista Fabio Centorino. Domenica (domani, ndr) sarà il cantante Emanuele De Gaetano a interpretarlo, per la prima volta, dal vivo. Non è il classico inno solenne, ma è moderno, dinamico e facile da canticchiare. Prima dell’inizio delle gare, leggerò tutte le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare questa idea. Spero solo che l’emozione non mi tradisca e che sia la premessa di una giornata da ricordare in tutti i sensi, non solo per la nostra società, ma anche per i nostri tifosi, che sicuramente accorreranno in massa».

La parte agonistica scatterà alle 10 con gli incontri fra le Alfiere di Romagna A e il Muravera Tennistavolo, la Polisportiva P.G. Frassati e l’Astra Valdina e il TT Acsi Pisa e il Tennistavolo Norbello, per proseguire alle 13 con le partite che opporranno l’Astra Valdina alle Alfiere di Romagna A, il P.G. Frassati al TT Acsi Pisa e il TT Norbello al Muravera TT.

In classifica il Norbello è in testa a quota 11, seguito dalle Alfiere di Romagna A (9), dall’Astra Valdina (7), dal P.G. Frassati (5), dal TT Acsi Pisa (4) e dal Muravera TT (0).

Nel girone A ad assumersi l’onere del concentramento, che avrà sede al PalaLavis di via s. Udalrico15 a Lavis (Trento), sarà il Tennistavolo Lavis. Alle ore 11 andranno in campo le sfide fra l’Ask Kras e il Tennistavolo Torino A, il Buonristoro Asd TT Lavis e la Brunetti Castel Goffredo A e il Tennistavolo Vallecamonica e il Tennistavolo Asola e alle 14 quelle fra TT Castel Goffredo A e Ask Kras, TT Lavis e TT Vallecamonica e TT Asola e TT Torino A.

In graduatoria guida l’Asl Kras con 9 punti, davanti al Castel Goffredo A (8), al TT Asola (7), al TT Vallecamonica e al TT Torino A (6) e al TT Lavis (0).

Nel girone B le gare saranno ospitate dalla Regaldi Novara al Palasport Celestino Sartorio di Novara. Alle 11 si affronteranno la Brunetti Castel Goffredo B e il Tennistavolo Torino B, la Regaldi e l’A4 Verzuolo – Etea e l’Athletic Club e il Pgds Auxilium Cuneo e alle 14 l’A4 Verzuolo e il TT Castel Goffredo B, la Regaldi e l’Athletic Club e l’Auxilium Cuneo e il TT Torino B.

Comandano il TT Torino B e il Castel Goffredo B (8), che precedono l’Athletic Club e l’A4 Verzuolo (7), la Regaldi (5) e l’Auxilium Cuneo (1).

Nella foto l’Astra Valdina, da sinistra Sofia Sfameni, Elena Rozanova, il tecnico Franco Basile e Claudia Minutoli

