QUESTURA DI ROMA

La Polizia di Stato di Roma, in seguito ai disordini scaturiti a seguito della manifestazione “No Green Pass” e all’assalto alla sede della CGIL di ieri, 9 ottobre, ha arrestato 12 soggetti per danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sei persone sono state arrestate in fragranza, altre sei nella notte con arresto differito.

Sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati registrati dal personale della Polizia Scientifica, al fine di valutare altre condotte penalmente rilevanti per i fatti accaduti.

NEL VIDEO ALCUNI DEGLI ARRESTATI CHE LASCIANO LA QUESTURA ALLA VOLTA DEL CARCERE

Roma, 10 ottobre 2021

