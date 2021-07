(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 Linea Mazara-Pantelleria, Falcone: «Domani riparte il collegamento, difficoltà tecniche risolte»

«Dopo la pausa dovuta a improrogabili esigenze tecniche del gestore, domani riprenderà a pieno regime il collegamento marittimo voluto dal governo Musumeci fra Mazara del Vallo e Pantelleria. Si era reso necessario dirottare altrove la nave “Pietro Novelli”, per sostituire la “Sansovino” in avaria, ma oggi la problematica è già rientrata e dunque la linea per Pantelleria salperà come da programma».

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone, a proposito della temporanea e già rientrata sospensione del collegamento via nave fra Mazara del Vallo e l’isola di Pantelleria.

«Assieme ai sindaci Quinci e Campo – prosegue Falcone – abbiamo seguito la vicenda con l’intento di abbattere l’iniziale sospensione del servizio di una decina di giorni che era stata preventivata da Caronte & Tourist. Ringraziamo tutti coloro che sono a lavoro per garantire la regolarità dei collegamenti con Pantelleria e tutte le isole minori, finalmente protagoniste di una politica dei trasporti marittimi che, come da programma del governo Musumeci, diventa sempre più a misura di cittadino».

fv/fdp

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this