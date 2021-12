(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 “L’incanto è un’arte”: è uscito un libro che racconta la straordinaria

storia della Meeting Art, oggi la più importante Casa d’Aste d’Italia

Il ricavato della vendita sarà tutto devoluto in beneficienza ad

Anffas Onlus di Vercelli

Edito da Ibis, il libro è stato scritto da Pablo, il figlio di Mario

Carrara, che oggi è presidente della “Meeting Art” e dal giornalista

della Provincia Pavese e appassionato d’arte Fabrizio Guerrini. Il

ricavato della vendita sarà tutto devoluto in beneficienza ad Anffas

Onlus di Vercelli.

“Questo libro…è un diario di viaggio in una Casa d’Aste: un luogo dove gli og-

getti d’arte, una volta entrati, diventano lotti. Quando ne escono si

portano appresso un valore determinato dalla giostra degli incanti, su

cui si sale facendo offerte. Ma l’incanto dell’arte è esso

stesso un’arte, nel senso di un’emozione che si può condividere?

Questa domanda ha accompagnato il mio viaggio in una Casa

d’aste, la Meeting Art di Vercelli. Ce ne sono altre in Italia di Case

d’asta, importanti e seguite. Io ho scelto questo approdo, per destino

che si è fatto opportunità di racconto e di scoperta all’interno di una

realtà, nata nel 1979 e è ai vertici delle graduatorie economiche per

fatturato prodotto sul mercato dell’arte che va all’incanto.

Ma questo libro non tratta del mercato dell’arte: l’autore non ha,

infatti, esperienze e conoscenze tali da farlo avventurare su terreni

complessi. L’autore è semmai, da oltre 25 anni, un navigatore, curio-

so e a volte confuso, nel mare delle cose d’arte e, in particolare, di

quelle che vivono la trasformazione da oggetto in lotto d’asta: questo

passaggio è solo uno scorrere di valutazioni, quotazioni e pagamenti

annessi o può riservare altre sorprese?

Sapevo di correre un rischio nel tentativo di rispondere a que-

ste domande: quello di scrivere un libro dove su ogni pagina anda-

va scritta l’avvertenza (attenzione, il testo contiene prodotti a fini

commerciali). Ho corso, comunque, il rischio perché, in quel posto

d’incanti, ho incontrato persone e oggetti con le loro storie. Non

era più questione di valori economici, quanto emozionali. In questo

cammino, che dura da oltre 10 anni, ho, infatti, intuito come una

Casa d’aste nel suo vorticoso proporre quadri, tappeti, ceramiche.

orologi, gioielli, mobili, suppellettili d’epoca, sia, pur inconsapevole,

wunderkammer. Un luogo delle meraviglie in cui, certo, prevale il

mercato, ma in cui un viaggiatore curioso, dal gusto onnivoro e un

poco rinascimentale, può trovar sorprese e non solo affari. Come

una caccia al tesoro che, alla fine, crea stupore. Ovvero l’incanto

che si fa arte”.

Fabrizio Guerrini

Dunque, se volete, entriamo..

