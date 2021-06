(AGENPARL) – LEMPDES (FRANCE), mar 01 giugno 2021 Dès que l’homme tente de créer ou de s’emparer du savoir, sans trop en avoir le choix, s’il souhaite le transmettre, il se doit de l’échanger, de l’écrire et pour former, de le transformer, le déformer. L’histoire des mythes n’est pas exempte de cette observation et ils évoluent au fil du temps et de la transmission. Ils se content avec des modifications à l’image d’une culture, d’une…

Fonte/Source: https://www.abiodoc.com/%3Ca%20href%3D%22https%3A//www.journaldunet.com/management/direction-generale/1501377-l-importance-de-l-erreur-dans-la-creation-numerique/%22%3Ehttps%3A//www.journaldunet.com/management/direction-generale/1501377-l-importance-de-l-erreur-dans-la-creation-numerique/%3C/a%3E