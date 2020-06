L’ÎLE-DE-FRANCE, RéGION LA PLUS TOUCHéE PAR LE SURCROîT DE MORTALITé PENDANT LE CONFINEMENT

(AGENPARL) – FRANCE, mar 30 giugno 2020

Début mars 2020, la France a été frappée à son tour par l’épidémie de Covid-19, entraînant une forte hausse des décès par rapport à la même période des années précédentes. Ce surcroît de décès, toutes causes confondues, ne peut toutefois pas être interprété comme uniquement dû à l’épidémie. D’autres facteurs (vieillissement de la population, restriction de l’accès aux soins ou, à l’inverse baisse des accidents de la route et du travail pendant le confinement…) entrent également en ligne de compte.

Du 2 mars au 10 mai 2020, 25 700 personnes résidant en Île-de-France sont décédées. Cela représente 18 % des décès au niveau national, contre 12 % en moyenne sur la même période entre 2015 et 2019. Au total, 11 300 décès supplémentaires sont survenus par rapport à la même période des cinq dernières années. Cela représente une hausse de 79 %, contre 22 % pour l’ensemble de la France. Jusqu’au déconfinement, l’Île-de-France est donc de loin la première région touchée à ce titre, devant Mayotte (+ 53 %) et le Grand Est (+ 48 %).

Tous les départements d’Île-de-France ont connu un fort excédent de mortalité pendant

la période considérée. Ils figurent tous parmi les 15 départements où le surcroît

de mortalité a été le plus fort (figure 1). La Seine-Saint-Denis est le département le plus touché d’Île-de-France et le deuxième

au niveau national, derrière le Haut-Rhin (Grand Est). Les décès de résidents de la

Seine-Saint-Denis ont ainsi plus que doublé par rapport à la période de référence

(+ 110 %). Dans le Val-d’Oise, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, les augmentations

ont aussi été très fortes (plus de 80 %).

Au sein de l’Île-de-France, la Seine-Saint-Denis se caractérise par un fort excédent

de mortalité et ayant persisté jusqu’à la fin avril, alors qu’il s’est atténué plus

rapidement dans d’autres départements très touchés du Grand Est. Les caractéristiques

sociales de la Seine-Saint-Denis peuvent expliquer en partie cette singularité : dans

ce département, très dense en population (6 802 habitants au km2), les ménages vivant dans des logements suroccupés sont nombreux (21 % contre 8 %

à 16 % dans les autres départements d’Île-de-France et 5 % en France hors Mayotte),

ce qui a pu favoriser la circulation du virus. La population active, davantage ouvrière

que dans les autres départements franciliens, n’a pas forcément un emploi compatible

avec le télétravail, ce qui a aussi pu intensifier les proximités entre les personnes,

notamment dans les transports en commun ou sur les lieux de travail. Enfin, la Seine-Saint-Denis

est le département de France le plus touché par la pauvreté, souvent associée à un moins bon état de santé, ce qui augmente le risque de développer

des complications au virus de Covid-19, alors que la mortalité par âge du département

est déjà en moyenne plus élevée que dans les autres départements d’Île-de-France.

Ce département « jeune » présente une structure par âge des décès atypique. Ainsi,

les 85 ans ou plus y représentent à peine 39 % des décédés entre le 2 mars et le 10

mai 2020, contre un peu plus de 48 % en France et de 44 % à 53 % dans les autres départements

franciliens.

De manière générale, les territoires franciliens ayant connu de très fortes hausses

de mortalité présentent souvent un fort taux de pauvreté (figure 2). Cela est le cas notamment dans le nord de l’Île-de-France, où l’excédent de mortalité

dépasse les 100 % par rapport à la moyenne de la période de référence. Il s’agit des

six territoires suivants : les établissements publics territoriaux (EPT) Plaine Commune,

Est Ensemble et Paris Terres d’Envol situés en Seine-Saint-Denis, mais aussi le 19e arrondissement de Paris, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Roissy Pays de France, à cheval entre le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne, et l’EPT

Boucle Nord de Seine, situé à la fois dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-d’Oise.

La Seine-et-Marne et les Yvelines sont les départements les moins touchés d’Île-de-France.

Ils se caractérisent par de plus faibles densités de population (respectivement 236

et 627 habitants au km2).