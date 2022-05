(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Liguria : sabato 4 giugno in Cattedrale ad Albenga la Veglia di

Pentecoste presieduta dal Vescovo Guglielmo

La Veglia di Pentecoste si svolgerà nella Cattedrale di san Michele

Arcangelo ad Albenga, sabato 4 giugno, alle ore 21:00. Il Vicario

episcopale per la pastorale, don Pierfrancesco Corsi, informa che la

cerimonia organizzata dalla Consulta diocesana per le Aggregazioni

laicali (Cdal) sarà presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Guglielmo

Borghetti.

Ad essa sono invitati l’Azione cattolica, i movimenti ecclesiali e

tutte le associazioni, i gruppi-famiglia delle varie parrocchie, i

gruppi di catechismo in preparazione alla Cresima, i cresimati

dell’anno 2021-2022 e gli animatori degli oratori, i fedeli tutti. Ma

soprattutto s’invitano i tanti giovani che verranno numerosi

dimostrando un grande senso di Chiesa.

La Veglia è un momento di preghiera, al quale i cristiani partecipano,

tenendo conto che «Celebriamo la grande solennità della Pentecoste.

Se, in un certo senso, tutte le solennità liturgiche della Chiesa sono

grandi, questa della Pentecoste – spiega ancora don Corsi – lo è in

una maniera singolare, perché segna, raggiunto il cinquantesimo

giorno, il compimento dell’evento della Pasqua, della morte e

risurrezione del Signore Gesù, attraverso il dono dello Spirito del

Risorto».

Christian FLAMMIA

