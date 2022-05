(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Liguria – Alle origini della nostra civiltà : la cappella medievale di

San Bernardo ad Andagna

Un tempo luogo di riposo per viandanti e pellegrini

La cappella medievale di San Bernardo, posta poco sopra il paese di

Andagna, in Valle Argentina, un tempo era luogo di riposo, di sosta e

di ricovero per viandanti, pellegrini e animali e proprio a questo

serviva il portico adiacente. All’interno della Chiesa, lungo le

pareti, si trovano affreschi quattrocenteschi che raffigurano storie

della passione di Cristo, dei vizi e delle virtù e delle vicissitudini

di papi e re. I dipinti, con un forte impatto visivo, secondo la

consuetudine e la poetica del tempo, erano un avvertimento ed una

esortazione ai fedeli d’intraprendere la retta via cristiana e di

seguire i precetti della Chiesa cattolica.

La Chiesa di San Bernardo faceva parte, inoltre, di una fitta rete di

ospedali di ricovero, posti lungo la vie millenarie della transumanza

e del commercio del sale, che dal mare portavano alla Pianura Padana.

La Chiesa è visitabile e si trova in ottimo stato di conservazione.

Christian Flammia

