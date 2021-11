(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 09 novembre 2021

A firma del vicesindaco Giorgio Angius l’ordinanza n. 101/2021 a seguito della richiesta del dirigente scolastico per la presenza di infezione da acaro della scabbia

Liceo Classico Siotto Pintor: chiusura per disinfestazione dei locali

Sino al completamento delle attività di sanificazione, i locali scolastici del “Liceo Classico Siotto Pintor” resteranno chiusi. A disporlo il vicesindaco di Cagliari, Giorgio Angius, con propria ordinanza n. 101/2021, dando seguito alla richiesta del dirigente scolastico, Aldo Pillittu, per la presenza di infezione da acaro della scabbia in una classe dell’Istituto sito in viale Trento 103.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this