(AGENPARL) – Roma, 21 settembre 2021 – Il materiale del laptop di Hunter Biden è autentico, comprese due e-mail che i media dell’establishment hanno tentato di nascondere durante il ciclo elettorale del 2020, secondo il nuovo libro di Ben Schreckinger, The Bidens: Inside the First Family’s Fifty-Year Rise to Power .

THE BIDENS: INSIDE THE FIRST FAMILY'S FIFTY-YEAR RISE TO POWER is out today.



There's a lot in there. I hope you give you it a read.https://t.co/ljCVeAo6es — Ben Schreckinger (@SchreckReports) September 21, 2021

Il libro rivela le prove che Hunter ha “ricevuto un’e-mail del 2015” da un dirigente della compagnia energetica ucraina Burisma, “ringraziandolo per la possibilità di incontrare Joe Biden”, il che sottolinea il coinvolgimento diretto di Joe con i piani commerciali di Hunter.

L’autore del libro crede anche che un’e-mail del 2017 inviata dal dirigente di Burisma a Hunter sia genuina in cui una “proposta ripartizione del capitale di un’impresa con dirigenti cinesi dell’energia include la linea, ’10 detenuto da H per il grande?'”.

Politico Playbook ha anche rivelato che il governo svedese può anche “abbinare le e-mail nella cache trapelata e due persone che hanno corrisposto con Hunter Biden hanno confermato che le e-mail dalla cache erano autentiche”.

Nell’ottobre del 2020, Tony Bobulinski, un serio uomo d’affari americano, ha confermato su Fox News che l’e-mail “10 Held by H” “era vera” e si riferiva a uno schema corrotto per Hunter di detenere azioni in un’impresa commerciale per suo padre.

La Casa Bianca non ha smentito le accuse ma ha indicato un articolo del Washington Post , che collega i puntini che “conferma la presenza di Joe Biden alla cena” con Bobulinski. Il Washington Post non ha confermato che il dirigente corrotto Burisma della compagnia energetica ucraina, Vadym Pozharskyi, fosse alla cena.

Ma il New York Post ha riferito che a maggio l’incontro a cena tra gli uomini ha portato a un’e-mail che Hunter ha ricevuto da Pozharskyi, ringraziando Hunter per avergli permesso di incontrare Joe Biden.

“Caro Hunter, grazie per avermi invitato a Washington e avermi dato l’opportunità di incontrare tuo padre e di aver trascorso [sic] un po’ di tempo insieme”, avrebbe scritto Pozharskyi nel 2015. “È davvero [sic] un onore e un piacere”.

Durante il periodo dell’incontro riportato, “Burisma pagava Hunter $ 83,333 al mese per sedersi nel suo consiglio”, ha riferito il Post .

La corruzione che è stata originariamente rivelata ai cittadini americani dal laptop presumibilmente abbandonato di Hunter non è contestata da Hunter.

“Potrebbe esserci un laptop che mi è stato rubato”, ha detto Hunter Biden ad aprile. “Potrebbe essere che sono stato hackerato. Potrebbe essere che fosse il… che fosse l’intelligence russa. Potrebbe essere che mi è stato rubato. O che mi è stato rubato un laptop”.

Dopo i commenti di Hunter, l’FBI ha raccolto il laptop di Hunter e, secondo quanto riferito, sta scavando nel contenuto del disco rigido. Non è noto se il contenuto del laptop sia rilevante per una “indagine penale in corso sui rapporti d’affari esteri di Hunter Biden, principalmente in Cina”. Secondo la CNN, il laptop è stato anche esaminato dall’IRS per “questioni finanziarie, incluso se lui e i suoi associati abbiano violato le leggi fiscali e le leggi sul riciclaggio di denaro”.